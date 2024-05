Na osmi dirki letošnjega prvenstva formule 1 sta v prvi štartni vrsti Charles Leclerc (Ferrari) in Oscar Piastri (McLaren). Za ekipo s poskočnim konjičem na dirkalniku je to 250. "pole position" v formuli 1, 13. na najprestižnejši dirki, veliki nagradi Monaka. Monačan v Ferrarijevem dirkalniku si je prvi štartni položaj na domači dirki priboril tretjič, a pravzaprav z njega sploh še ni štartal. Leta 2021 zaradi težav z dirkalnikom sploh ni nastopil na dirki, predlani pa se je dirka začela za varnostnim avtomobilom. Je pa res, da mu "pole position" niti ne pomaga, saj že 12-krat zapored z njega ni dobil dirke (rekord ima Rene Arnoux s 13.). V Monte Carlu Leclerc ni zmagal še v nobeni dirkaški seriji, v formuli 1 ni bil še niti na stopničkah. Tudi sicer že dolgo čaka zmago, nazadnje je slavil na veliki nagradi Avstrije poleti 2022. To je bila njegova peta zmaga v kraljici avtomotošporta.

Štartna mesta na VN Monaka (Haasova dirkača bosta štartala iz boksov):

Zdi se, da bo Leclercu v boju za zmago najnevarnejši McLarnov par, Oscar Piastri in Lando Norris. Mladi Avstralec je šele drugič v prvi štartni vrsti. Je pa za ekipo McLarna, ki ta konec tedna dirka s posebno poslikavo dirkalnika v spomin na pokojnega Ayrtona Senno, to prva monaška prva štartna vrsta po 13 letih. Ob omenjeni trojici tudi tretji na štartu Carlos Sainz (Ferrari) in peti George Russell (Mercedes) na veliki nagradi Monaka še nimata zmage.

Oscar Piastri še nima zmage na veliki nagradi formule 1. Lani je sicer dobil eno šprintersko dirko. Foto: Guliverimage

Verstappen: Dirkalnik se obnaša kot gokart

Max Verstappen ta konec tedna dirka z "gokartom". Foto: Guliverimage Trikratni svetovni prvak, vodilni v letošnjem prvenstvu, potem ko je dobil pet od sedmih dirk, Max Verstappen (Red Bull) je šele na šestem štartnem mestu. Na kvalifikacijah je v zadnjem hitrem krogu naredil napako, a imel že pred tem obilo težav. "Marsikaj smo poskusili spremeniti na dirkalniku, a nič ne pomaga. V drugem sektorju smo res slabi. Sploh se ne smem dotakniti robnikov, saj to takoj vznemiri dirkalnik. Takoj izgubiš nekaj tisočink." Podal je zanimivo primerjavo: "Dirkalnik se obnaša kot gokart. Kot ne bi imel vzmetenja. Ves čas poskakuje." Ni mogel verjeti, kolikokrat je skoraj trčil v zadnjem zavoju.