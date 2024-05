Leclerc pred štartom v Miamiju ne izgublja upanja

Svetovni prvak Max Verstappen je v Miamiju dobil trening, šprint kvalifikacije, šprint dirko in kvalifikacije. Foto: Reuters Maxa Verstappna (Red Bull) in Charlesa Leclerca (Ferrari) je na sobotnih kvalifikacijah ločila le dobra desetinka. Pred tem je Nizozemec šprintersko dirko dobil le tri sekunde pred Monačanom. Dirkač Ferrarija tako pred štartom nedeljske dirke ne izgublja upanja, pa čeprav trikratni prvak z Red Bullom ta konec tedna v Miamiju še ni bil premagan in ima s prvih petih dirk sezone štiri zmage (pa še zmagi z obeh šprintov). "Na šprintu je bil naš tempo bližje Red Bullovemu kot običajno. Max sicer s svojim dirkalnikom ni bil povsem zadovoljen. Bomo videli, koliko bo spremenil nastavitve, če mu bo potem bolj ustrezal. A tudi mi smo še ponastavili dirkalnik in smo prepričani, da smo naredili korak naprej. Če bomo imeli na dirki podobno hitrost, lahko svoje naredi tudi strategija. Upam, da bo temu res tako. Mi imamo v ospredju oba dirkalnika, kar je tudi dobra priložnost za nas," je pred štartom VN Miamija razlagal Leclerc, ki na svojo šesto zmago čaka že skoraj dve leti (Avstrija 2022). Carlos Sainz je na tretjem štartnem mestu, pred Sergiom Perezom (Red Bull), v boj vsaj za stopničke pa se lahko vmešata še voznika McLarna.