Verstappnu uspelo, kar je nazadnje Häkkinenu

Sobota je bila na veliki nagradi Kitajske povsem v znamenju Maxa Verstappna in njegovega Red Bulla. Najprej je dobil šprintersko dirko, nato še kvalifikacije tri desetinke pred Sergiom Perezom. To je jubilejni stoti "pole position" za Red Bull in to prav na dirkališču, kjer so leta 2009 osvojili prvega. Največ jih je dosegel Sebastian Vettel (44), sledijo pa mu Verstappen s 37, Mark Webber s 13 in Perez ter Daniel Ricciardo s po tremi. Zanimivo: Nizozemec je bil bolj vesel zmage na kvalifikacijah kot na šprintu, Mehičan pa je dejal, da verjame, da lahko na nedeljski dirki ekipnemu tekmecu konkurira za zmago.

Štartna mesta za nedeljsko VN Kitajske:

Fernando Alonso je v boljšem izhodišču kot Ferrarija. Foto: Reuters Težko je napovedati, kdo bo njun izzivalec. Če sploh kdo. Fernando Alonso (Aston Martin) je na tretjem štartnem mestu, tako visoko v Šanghaju ni bil od leta 2013. A na dirki se na njegovem dirkalniku pnevmatike zelo hitro obrabljajo in bo tako zadovoljen že s točkami. Zato gre več možnosti pripisati ekipi McLaren in predvsem Ferrariju. Šesto in sedmo mesto za Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza je bilo razočaranje za ponos Italije, a naj bi imeli dirkalnik nastavljen za dirko. In letos je poskočni konjič veliko prijaznejši do pnevmatik, kot je bil lani.