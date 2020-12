Verstappen najhitrejši v ZAE

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), sedemkratni svetovni prvak, ki je že predčasno osvojil tudi letošnji naslov, je bil peti. Pred tem je bil v karanteni zaradi okužbe z novim koronavirusom, njegovi zadnji testi pa so bili negativni.

FP1 FULL CLASSIFICATION@Max33Verstappen goes fastest in the weekend's opening session! ⏱#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/8rdBheEZjF