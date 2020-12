Sprememba pri Ferrariju, Italijan se je upokojil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petinšestdesetletni Italijan Louis Camilleri je svojo funkcijo takoj zapustil. Julija 2018 je bil imenovan po odhodu enega izmed ključnih mož slavne italijanske znamke Sergia Marchionneja, ki je umrl nekaj dni kasneje. Camilleri se je upokojil in hkrati nepreklicno odstopil s položaja, potem ko je zbolel za covidom-19 in je šele pred kratkim zapustil bolnišnico.

Camilleri je pripeljal sedanjega vodjo ekipe Mattia Binotta, ki je zamenjal Maurizija Arrivabeneja, letos pa se je odločil, da v prihodnji sezoni ne bo obdržal štirikratnega svetovnega prvaka Sebastiana Vettela. "Ferrari je del mojega življenja in služba izvršnega direktorja je bila velik privilegij," je dejal Camilleri v izjavi Ferrarija.

"Moje občudovanje izjemnih moških in žensk iz Maranella ter strast in predanost, ki jih krasita pri vsem kar počnejo, ne pozna meja. Ponosen sem na številne dosežke ekipe od leta 2018 in vem, da Ferrarijeva najboljša leta šele prihajajo."

Veselje Ferrarija po zmagi Leclerca na lanski dirki v Monzi. Foto: Reuters

Izvršni predsednik Ferrarija John Elkann je začasno prevzel mesto izvršnega direktorja.

Camilleri, ki je bil rojen v Aleksandriji v Egiptu, je bil pred tem dolgoletni predsednik tobačnega velikana in glavnega Ferrarijevega sponzorja Philip Morrisa. Kot izvršni direktor pa je bdel tudi nad Ferrarijevim programom v formuli 1.

Ferrari je v letošnji sezoni svetovnega prvenstva formule 1 precej nekonkurenčen, dirkača Charles Leclerc in predvsem Vettel pa daleč od mest, s katerimi bi bili zadovoljni v scuderii.