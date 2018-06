Vettel najboljši v Montrealu. Prevzel je tudi vodstvo v SP.

"Neverjetno je, da smo imeli danes tako dirko. Po tako dolgem času brez zmage ne more biti drugače, veseli smo. Vsi se bomo lahko nocoj veselili. Toda pred nami je še dolga pot, dolgo prvenstvo," je dejal Vettel. Dodal je, da je še posebej vesel, ker je to slavje prišlo štiri desetletja potem ko je Kanadčan Gilles Villeneuve dobil prvo dirko za Ferrari.

Začel je s prvega startnega mesta in je brez večjih težav prišel prvi prek ciljne črte. V SP ima le točko prednosti pred doslej vodilnim Britancem Lewisom Hamiltonom (Mercedes). Slednji je imel precej problemov in je prišel v cilj kot peti, še za Avstralcem Danielom Ricciardom (Red Bull).

Hamilton se ni znašel

Hamilton se na 4,361 km dolgem dirkališču Gilles-Villeneuve nikakor ni znašel. Začel je na četrtem mestu in tudi v nadaljevanju ni bilo videti, da gre za tekmovalca, ki bi lahko izenačil rekordno sedmo zmago na VN Kanade. Tokrat je bil Vettel tisti, ki je dominiral od začetka do konca in se je že zelo kmalu odlepil od Bottasa in Verstappna, ki sta se za las izognila trčenju že v prvem krogu.

Manj sreče je imel domači favorit Lance Stroll (Williams), ki se je šele na polovici uvodnega kroga zaletel s članom ekipe Toro Rosso Brendonom Hartleyjem. Novozelandec se je odbil od zaščitne ograde in nato v Kanadčana. Za oba je to pomenilo predčasen konec dirke, na vozišče pa je moral priti varnostni avto, voznika pa sta na srečo ostala nepoškodovana.

DRIVER STANDINGS



We have a new championship leader, one third into the season



Vettel leads Hamilton by just ONE point 👀#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/eCpg02TCq3 — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

Nemec ima po prvem kanadskem zmagoslavju Ferrarija po letu 2004 in rojaku Michaelu Schumacherju na čelu SP po sedmi dirki sezone 121 točk, Hamilton 120, Bottas na tretjem mestu pa 86.

Naslednja dirka SP bo 24. junija za veliko nagrado Francije v Le Castelletu.