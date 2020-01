Zdaj 22-letni Nizozemec je v ekipo prišel leta 2016, pogodba pa bi se mu iztekla letos. Že pred sezono 2020 sta se strani dogovorili, da jo podaljšata še za tri leta.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO