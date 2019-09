Verstappen najhitrejši na drugem treningu

Na 5,848 kilometra dolgi progi je bil tretji Finec Valtteri Bottas, četrti pa branilec naslova ter njegov moštveni kolega Lewis Hamilton, ki tudi vodi v skupni razvrstitvi. Nemec Sebastian Vettel (Ferrari), ki je dobil prejšnjo dirko v Singapurju, je bil peti.

V soboto bo v Sočiju še en trening, ob 14. uri pa se bodo začele kvalifikacije.

