Sebastian Vettel po skoraj 400 dneh spet na vrhu

Vettel je na novo zmago v formuli 1 čakal kar 392 dni, nazadnje je bil najhitrejši lani poleti v Belgiji, dočakal jo je v Singapurju, kjer je v preteklih sezonah kraljeval Mercedes. Ta je danes ostal brez stopničk, vodilni v SP Britanec Lewis Hamilton je bil četrti, Finec Valtteri Bottas pa peti.

That's FIVE wins in Singapore for Seb 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/VpcCj5ZysT