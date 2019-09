Leclerc najhitrejši tudi v Rusiji

Drugi čas uvodnega treninga je dosegel Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), tretji pa je bil nekdanji svetovni prvak Sebastian Vettel.

