V živo: Leclerc s "pola" za drugo zmago sezone

Še 10 min do štarta: Polne tribune v Albert Parku, v treh dneh več kot 400.000 gledalcev. VN Avstralije prvič po letu 2019. Prenovljena in na novo asfaltirana steza v Melbournu. Novi dirkalniki omogočajo več prehitevanj. Dirka zna biti zelo zanimiva.

Vodilni v prvenstvu formule 1 Charles Leclerc (Ferrari) in aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull) sta v prvi štartni vrsti na tretji dirki sezone. To bo nov dvoboj Ferrarija in Red Bulla, ki sta tesno skupaj, medtem ko ostali zaostajajo že sekundo na krog. To so ta konec tedna Mercedes, Alpine in McLaren, ki je v primerjavi s prvima dvema dirkama mnogo hitrejši. Carlos Sainz (Ferrari) in Fernando Alonso (Alpine) bosta po težavah na kvalifikacijah iz pete vrste dirkača, ki bi na VN Avstralije lahko pridobila največ.