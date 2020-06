V nedeljo na delu tudi Tim Gajser

Potem ko je novi koronavirus dodobra premešal koledarje športnih tekmovanj po Sloveniji in svetu, motošporti niso bili izjema, se zdaj športniki v tej panogi počasi le vračajo. Prve korake so v krovni zvezi AMZS, pod okriljem katere potekajo tekmovanja v motošportih in kartingu, že naredili prejšnji teden, zdaj pa bodo na svoj račun prišli tudi motokrosisti.

AMZS je že na začetku epidemije prekinila vsa tekmovanja oziroma preložila začetek domače sezone. Konec maja je zveza objavila nov koledar tekmovanj, sezona 2020 se je v minimotu in z dirkami na skuterjih začela prejšnji teden, v motokrosu pa bo prva od šestih dirk državnega prvenstva ta konec tedna.

Dirkači bodo lahko motorje prvič tekmovalno ogreli v soboto, 13. junija, ko bo na sporedu preizkušnja pokalnega prvenstva v Stranski vasi. Dan pozneje pa bo na isti progi še prva dirka sezone državnega prvenstva.

Žal brez gledalcev, a ...

Konec tedna bo zanimivo v Stranski vasi. Foto: Jure Mernik V nedeljo bodo v DP tekmovali dirkači v razredih MX50, MX65, MX85, MX125, MX open ter veterani 40 in veterani 50. Zaradi ukrepov po pandemiji novega koronavirusa bo tudi ta dirkaški konec tedna, tako kot druge športne prireditve v Sloveniji, potekal brez gledalcev, ki so sicer zelo pomemben del celotnega dogajanja v motokrosu.

"Seveda nam je žal, da gledalci ne bodo dodatno začinili dirke. Vseeno nas veseli, da se bo sezona končno začela. Skupaj z dirkači smo že nestrpni in verjamem, da so se vsi zelo dobro pripravili na sezono. Naloga seveda ni bila lahka, steza je pripravljena. AMZS nam je pomagala, kolikor je lahko, in tukaj se moram posebej zahvaliti odgovornim na zvezi. Dirkačem pa seveda želim čim bolj zanimivo dirko," je pred začetkom napovedal Mitja Wolf, direktor uvodne dirke sezone, ki ga bo izvedlo AMD Kolpa MXS.

Prihaja tudi najboljši slovenski dirkač

Gajser naj bi sezono v tujini odprl šele 2. avgusta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kot je za AMZS potrdil Wolf, je prihod na dirko napovedal tudi najboljši slovenski dirkač Tim Gajser. Svetovni prvak je sicer pred letošnjo sezono, ko je še ni dodobra spremenil novi koronavirus, napovedal, da se bo skušal udeležiti kakšne domače dirke, če bo zanjo našel čas v natrpanem urniku.

Zdaj je v mednarodnem koledarju dolg prisilni premor, po številnih spremembah in prestavitvah dirk ter tudi že nekaj odpovedih je zdaj nadaljevanje načrtovano za 2. avgust v Rusiji. Gajser bo zato domačo dirko skušal izkoristiti tudi kot pripravo na nadaljevanje svetovnega prvenstva.

Po prvi dirki v Stranski vasi se bo DP nadaljevalo v Mačkovcih 21. junija, v Radizelu 28. junija, v Dolini pod Kalom 13. septembra in še enkrat v Radizelu 4. oktobra. Zadnja dirka pa bo 11. oktobra v Brežicah.

V pokalnem tekmovanju pa bodo po dirki v Stranski vasi še preizkušnje v Radizelu 27. junija, Škednju 30. avgusta, Dolini pod Kalom 12. septembra, Mačkovcih 20. septembra in Brežicah 10. oktobra.

AMZS je sicer letošnjo sezono, ki jo je zaznamovala epidemija, začela prvi junijski konec tedna v centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi pri Ptuju. Pri skuteristih je slavil Klemen Švara, v članski kategoriji v razredu minimoto open pa Etien Kantar Božič.

V sklopu tega tekmovanja je AMZS obeležil tudi svetovni dan varstva okolja, ki je bil 5. junija. Predsednik AMZS Anton Breznik, dirkač Marko Jerman in nekdanji evropski prvak v minimotu Jan Poropat so ob pomoči mladih dirkačev Tiana Krševana, Tristana Rupallyja in Nika Podpečana Vehovca posadili tri drevesa in tako na simboličen način pokazali, da tudi motošportnki skrbijo za naravo.