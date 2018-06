V igri desetink zmaga za Neuvilla, poraz za Ogierja

Že dogajanje do sobote je nakazalo, da bo letošnja Sardinija izjemno zanimiva in napeta do konca. Po drugi etapi je bil Ogier v vodstvu, toda razlike so bile majhne. Le štiri sekunde prednosti niso omogočale mirnega spanca, tako Ogier kot Neuville, ki se je z zmago na prejšnjem reliju na Portugalskem prebil na vrh skupnega seštevka, pa sta imela povsem realne možnosti za končno zmago.

Danes je imel kanček več sreče Neuville. Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo, "power stageom", ki v reliju prinaša še nekaj dodatnih točk, je Belgijec zaostajal 0,8 sekunde. Na progo je šel predzadnji, delo opravil odlično in prevzel vodstvo. Lahko je samo še čakal na Francoza; Ogier je precej nihal, dobro začel, imel na polovici še nekaj desetink naskoka, potem pa v enem od zavojev naredil manjšo napako, ki pa ga je stala nekaj sekund. Dovolj, da je izgubil tako zmago na zadnjem "brzincu" kot tudi skupno, ure pa so na koncu pokazale, da je bil Neuville na celotnem reliju le 0,7 sekunde hitrejši.

Skušal je narediti vse

Sebastien Ogier je bil dobre volje. Foto: Getty Images "Res sem skušal narediti vse, kar se je dalo. A izgubljal sem desetinko tu, desetinko tam. Zadnja preizkušnja je bila precej divja in vem, kje sem izgubljal. Vseeno pa je dobro, da sem dobil veliko točk za SP. Bitko sem izgubil, vojne pa še ne. Še šest relijev je do konca sezone, tako da ne bom zganjal panike," je bil po nesrečnem razpletu vseeno še dobro razpoložen Francoz.

Za 30-letnega Neuvilla je današnja zmaga deveta v SP: prvič je zmagal v Nemčiji 2014, enkrat leta 2016 (Sardinija), lani je dobil štiri relije (Monte Carlo, Argentina, Poljska, Avstralija), letos pa je slavil na Švedskem, Portugalskem in na Sardiniji.

Belgijski dirkač je razplet dočakal pri uradnih časomerilcih, kjer je spremljal vožnjo Ogierja, in ko je bilo jasno, da je Francoz zaostal in izgubil, je navdušeno skočil na streho svojega dirkalnika in začel slaviti.

"Dal sem vse od sebe. Bil je fantastičen boj, na koncu so odločale malenkosti. Kakšen razplet! Hvala ekipi za vse," se je veselil Neuville.

Finec je zadnji dan pokvaril vse

Finec Jari-Matti Latvala (Toyota) je zadnji dan pokvaril dobro izhodišče po drugi etapi in s tretjega mesta zdrsnil na končno sedmo, s tem pa je odprl pot do zmagovalnega odra svojemu rojaku in sotekmovalcu pri Toyoti Esapekki Lappiju, ki je bil bolj zanesljiv in je na koncu zanesljivo osvojil tretje mesto. Za zmagovalcem je sicer zaostal že minuto in 52 sekund, a je imel obenem tudi minuti naskoka pred Novozelandcem Haydnom Paddonom (Hyundai).

Z novo zmago je Neuville še povečal naskok v skupnem seštevku SP, zdaj ima 149 točk, Ogier je ostal na skupno drugem mestu (122).

Sezona relija na najvišji ravni se bo nadaljevala po poletnem premoru konec julija s klasično dirko na Finskem.

Izidi:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 3:29:18,7

2. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta WRC) + 0,7

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris WRC) 1:56,3

4. Hayden Paddon/Seb Marshall (NZl/VBr/Hyundai I20 WRC) 2:55,9

5. Mads Oestberg/Torstein Eriksen (Nor/Citroen C3 WRC) 3:10,9

6. Craig Breen/Scott Martin (Irs/VBr/Citroen C3) 4:31,7

...

SP skupno (7):

Dirkači:

1. Thierry Neuville (Bel/Hyundai i20) 149

2. Sebastien Ogier (Fra/Ford Fiesta) 122

3. Ott Tänak (Est/Toyota Yaris) 79

4. Esapekka Lappi (Fin/Toyota Yaris) 70

4. Dani Sordo (Špa/Hyundai i20) 60

6. Andreas Mikkelsen (Nor/Hyundai i20) 54

...

Konstruktorji:

1. Hyundai 212

2. M Sport Ford 184

3. Toyota 161

4. Citroen 129