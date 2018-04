V Brežicah slovenska himna za Gerčarja

V Prilipah pri Brežicah so minuli vikend tekmovali motokrosisti iz dvanajstih evropskih držav. AMD Brežice so gostile dirko evropskega prvenstva v kategorijah EMX 65, EMX 85 in EMX open, s številčno udeležbo domačih predstavnikov. Poleg sonca in odličnih dirk so organizatorja in domače navijače z uvrstitvami nagradili slovenski motokrosisti. Klemen Gerčar je zmagal v odprti kategoriji, Jaka Peklaj pa je bil drugi v kategoriji EMX 65.

V kvalifikacijah odprte kategorije je bil najhitrejši Klemen Gerčar, ki je s tem napovedal borbo za sam vrh, med deseterico sta od Slovencev končala še Luka Milec na devetem in Theo Urbas na desetem mestu. Tudi v kategoriji EMX 65 so kvalifikacije napovedovale visoko slovensko uvrstitev, Jaka Peklaj je osvojil drugi startni položaj. V kategoriji EMX 85 je bil v kvalifikacijah najviše uvrščeni slovenski predstavnik Bor Brejc na osemindvajsetem mestu.

Na veselje navijačev in organizatorja v ospredju tudi slovenski tekmovalci

Nedelja je postregla z zelo atraktivnimi vožnjami, v katerih so bili na veselje navijačev in organizatorja v ospredju tudi slovenski tekmovalci. V odprti kategoriji EMX open je dominiral predstavnik domačega društva AMD Brežice Klemen Gerčar, ki je v obeh vožnjah pometel s konkurenco. Drugi je bil češki tekmovalec Martin Michek, s katerim se je Gerčar v drugi vožnji boril vse do cilja. Michek je povedel po startu, Gerčar pa ga je za tem prehitel.

Foto: Slavko Jalovec

Ustvaril je nekaj metrov prednosti, vendar Michek ni popuščal in se je Gerčarju dva kroga pred koncem dirke povsem približal. Sledila je izjemna končnica dirke. Gerčar je uspel zadržati vodstvo in je postal skupni zmagovalec dirke. Zmagovalcu Gerčarju in drugo uvrščenemu Micheku se je na tretji stopnici pridružil ruski motokrosist Evgeni Mihajlov. Gerčar tako po prvi dirki evropskega prvenstva vodi tudi v skupnem seštevku prvenstva.

"Borila sva se vse do konca, vesel sem, da sem ga zadržal za seboj"

"Drugi start mi ni najbolje uspel, a sem k sreči Micheka prehitel in prevzel vodstvo. Borila sva se vse do konca, vesel sem, da sem ga zadržal za seboj. Vsem navijačem se zahvaljujem za podporo," se je po dirki veselil Gerčar, ki mu je današnja zmaga vlila dodatno samozavest, kar pred nadaljevanjem sezone še kako potrebuje.

Foto: Slavko Jalovec

Luka Milec je bil na šestem mestu drugi najuspešnejši Slovenec. Theo Urbas je bil dvanajsti, Jaka Završan trinajsti, Luka Frigelj sedemnajsti in Aljaž Žnideršič dvajseti.

Peklaj po dveh dirkah skupno četrti

Jaka Peklaj: Zelo sem vesel za to drugo mesto Foto: Slavko Jalovec Jaka Peklaj je blestel v izjemni konkurenci v kategoriji EMX 65, kjer je bil hitrejši le Italijan Brando Rispoli, ki je po dveh dirkah tudi vodilni v tej kategoriji. Peklaj je prvo in drugo vožnjo končal na visokem drugem mestu, s čimer je bil ob koncu dirke zelo zadovoljen.

"Zelo sem vesel za to drugo mesto. Moj cilj je, da conski del tekmovanja zaključim med najboljših deset in se uvrstim na finale evropskega prvenstva," je napovedal Peklaj, ki ga do konca conskega dela čakata še dirki v Franciji in na Portugalskem. Peklaj je po dveh dirkah skupno četrti. V kategoriji EMX 65 so tekmovali še Lukas Osek, ki je bil devetnajsti in je osvojil sedem točk, Miha Vrh je bil triindvajseti, Gal Geršak pa osemindvajseti.

V kategoriji EMX 85 sta tekmovala Bor Brejc in Jaka Osek, ki sta dirko končala na enaintridesetem in dvaintridesetem mestu, k čemur je prispevala tudi smola s padci in tehnično okvaro. Zmagal je Španec Raul Sanchez Garcia.

Naslednja dirka evropskega prvenstva za kategoriji EMX 65 in EMX 85 bo konec maja v Franciji, motokrosisti kategorije EMX open pa bodo prihodnji vikend tekmovali na Madžarskem.