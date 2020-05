Upokojeni Jorge Lorenzo spet zmagal z Yamaho

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teh virtulanih dirkah ne sodelujejo vedno vsi dirkači elitnega razreda motoGP; danes sta za Lorenzom, ki je za Yamaho, kot so sporočili na uradni strani motoGP, dosegel prvo zmago po natančno 1295 dneh oziroma Valencii 2016, na stopničke stopila še njegov rojak Tito Rabat (Aprilia) in mladi francoski up Fabio Quartararo (Yamaha SRT).

Za oba je bila to prva uvrstitev med prve tri na letošnjih virtualnih dirkah.

Na četrtem in petem mestu sta dirko končala Japonec Takaaki Nakagami (Honda LCR) in Italijan Michele Pirro (Ducati).

V razredu moto3 je virtualno zmago dosegel Italijan Stefano Nepa, v moto2 pa Nizozemec Bo Bendsneyder.

