Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bo Tim Gajser (Honda) lahko napadel najvišja mesta, je dokazal s drugim časom v dopoldanski vožnji na čas. Z več kot sekundo boljšim časom je bil hitrejši samo s točko prednosti vodilni v skupnem seštevku Jeffrey Herlings (KTM). Nizozemec je v vrhunski formi, nenazadnje je prejšnji teden dobil obe vožnji na pokalu narodov. "Zelo pomembna bo izbira linij, saj so kanali zelo globoki. Mi je pa ta proga zelo všeč," je Gajser povedal pred štartom prve vožnje. O svoji pripravljenosti po operaciji zlomljene ključnice pa: "Vsak dan je boljše. Šele trije tedni so od poškodbe. Nisem še stoodstoten. Se pa počutim bolje kot na Sardiniji, kjer sem skušal le preživeti in osvojiti nekaj točk."

Padec prvih dveh na ciljnem skoku

V prvi vožnji je najboljši štart uspel Jorgeju Pradu (KTM), a ga je Herlings prehitel že v prvem krogu, po katerem je bil Gajser peti.

V nadaljevanju sta Prado in Herlings bila ogorčenem dvoboj, s poznimi zaviranji in agresivnimi prehitevalnimi manevri. Zmagal je mladi Španec, a le nekaj centimetrov pred Nizozemcev. Po ciljnem skoku sta v zraku trčila. Prado je obležal, Herlings je odkorakal, ne da bi ga pogledal. Jorge je sicer skočil postrani, direktno v Jeffreyja, slednji pa ni popustil. Herlings jo je odnesel z le nekaj modricami, Prado pa je moral v bolnišnico na šivanje ureznine na roki, nima pa nič zlomljenega.

Gajser je tekom prve vožnje stopnjeval ritem. Najprej prehitel Antonia Cairolija (KTM), sedem minut pred koncem dirke še Romaina Febvra (Kawasaki). Osvojil je tretje mesto, le tri sekunde za najhitrejšima dvema. Izjemen dosežek, če vemo, kaj se mu je zgodilo pred tremi tedni. Druga vožnja bo ob 16.10.