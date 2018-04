Tim Gajser se bo v Italiji počutil kot doma

Tim Gajser je na dveh dirkah svetovnega prvenstva (prvo je zaradi okrevanja po poškodbi moral izpustiti) zbral 48 točk in je osredotočen predvsem na dvig forme. "Treningi potekajo po načrtu in na motorju se počutim vse bolje. Proga v Trentinu mi je všeč, je zelo trda in dal bom vse od sebe. Ogromno bo slovenskih navijačev. Podpore ne bo manjkalo, kar me bo še bolj motiviralo. Želim odpeljati vrhunsko tekmo," je napovedal Gajser. Dokazal je, da se forma po poškodbi stopnjuje, kar bi lahko že ta konec tedna kronal z visoko uvrstitvijo.

Klemen Gerčar, ki je minuli konec tedna tekmoval na dirki državnega prvenstva in bil drugi za Gajserjem, se veseli bližnje dirke: "Želim nadaljevati, kjer sem začel. Najprej bo pomemben dober start, nato pa želim čim dlje ostati v prvi dvajseterici. Progo in teren poznam, zato verjamem, da lahko odpeljem dobri vožnji."

Tretjega Slovenca na dirki ne bo

Na dirki se je obetal nastop treh slovenskih motokrosistov, vendar po poškodbi in operaciji kolena Jerneja Irta še ne bo na startu. Od slovenskih predstavnikov bosta tekmovala Gajser in Gerčar.

"Žal zaradi poškodbe kolena v Trentinu ne bom mogel tekmovati. Prejšnji teden sem prestal operacijo in trenutno je okrevanje v polnem teku. Na srečo ni nič hujšega in naj bi bil na motorju spet čez nekaj tednov. Do tekme v Nemčiji, ki bo konec maja, bi moral biti že stoodstotno pripravljen," je napovedal Jernej Irt, ki kljub poškodbi ostaja optimist za nadaljevanje sezone.

Obeta se večtisočglava množica

Klemen Gerčar je optimist. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodilni motokrosist v svetovnem prvenstvu, aktualni svetovni prvak Antonio Cairoli, bo tekmoval na domačem terenu, kjer mu bo večtisočglava množica dala dodaten zalet. Italijan je dobil zadnji dve dirki v Trentinu, Gajser je bil lani drugi. Poleg odlično pripravljenega Cairolija je glavni favorit za zmago drugouvrščeni motokrosist v skupnem seštevku, Nizozemec Jeffrey Herlings. Po treh dirkah imata na vrhu Cairoli in Herlings po 141 točk, tretji je Belgijec Clement Desalle s 103, Gajser pa je 11. Gerčar v tej sezoni še ni dobil točk.

Kvalifikacije razreda MXGP bodo v soboto ob 17.10. Dirka bo v nedeljo, začetek prve vožnje bo ob 14.15, druge pa ob 17.10.

V Trentinu pa bodo na dirki evropskega prvenstva EMX 125 tekmovali tudi mladinci. Kot edini slovenski motokrosisti se bo v močni evropski konkurenci pomeril Maks Mausser, ki se je na prvi dirki v Valkenswaardu med več kot 80 tekmovalci uvrstil na dirko, kjer je osvojil točko in je bil skupno 24.