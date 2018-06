Tim Gajser na nedeljsko dirko z lepo popotnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prizorišču v Franciji se na dirke vrača tudi Klemen Gerčar, ki je prejšnjo preizkušnjo v Veliki Britaniji izpustil zaradi lažje poškodbe; danes je imel 34. kvalifikacijski dosežek.

V ospredju so bili za Herlingsom in pred Gajserjem še domačina Gautier Paulin na drugem in Romain Febvre na četrtem mestu, med njim pa svetovni prvak Italijan Antonio Cairoli.

Francija bo deseta postaja za motokrosiste v SP. Gajser je po devetih dirkah v seštevku na šestem mestu z 257 točkami; po britanski preizkušnji se je na vrhu seštevka v SP še bolj utrdil Herlings, ki ima zdaj 436 točk, Cairoli jih ima na drugem mestu 382.