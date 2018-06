Iannone presedlal k Aprilii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrtiljak prestopov v elitnem motociklističnem tekmovanju, ki ga je pred dnevi sprožil Španec Jorge Lorenzo z napovedano selitvijo k Hondi, je nadaljeval Italijan Andrea Iannone. V naslednjih dveh sezonah bo namesto za Suzuki namreč vozil za ekipo Aprilia Gresini. V novi ekipi, sodelovanje so sklenili za sezoni 2019 in 2020, bo njegov sotekmovalec Španec Aleix Espargaro.

V tej sezoni Iannone, tudi nekdanji dirkač Ducatija, sicer dokaj uspešno nastopa za Suzuki, dvakrat je že bil na stopničkah, na zadnji dirki v Mugellu pa je bil četrti, a japonska ekipa je sporočila, da sodelovanja z njim ne bodo podaljšali.

"Kombinacija Iannone - Aprilia bo fantastična, ena najbolj vznemirljivih v motoGP. Brez dvoma bo omogočala možnost naskoka na visoka mesta. Andrea je močan, hiter in dober dirkač, seveda pa je dodatna vrednost, da imaš italijanskega voznika v italijanski ekipi," je za uradno spletno stran tekmovanja novo pridobitev pohvalil vodja ekipe Fausto Gresini.

Zaradi napovedane selitve Iannoneja pa je zdaj brez sedeža za 2019 ostal Britanec Scott Redding, ki se je moštvu pridružil šele letos.

Pred dnevi je Španec Dani Pedrosa sporočil, da s Hondo ne bo podaljšal sodelovanja, takoj zatem pa je Honda že zapolnila mesto drugega dirkača, saj so sporočili, da so dosegli dogovor s Jorgejem Lorenzom za leti 2019 in 2020, ko bo sotekmovalec svetovnega prvaka Marca Marqueza.

A tudi Ducati ni bil dolgo brez drugega dirkača; namesto Lorenza bo družbo rojaku Andrei Doviziosu eno sezono delal rojak Danilo Petrucci, letos član poltovarniške ekipe Pramac Ducati, ki je tako poskrbel za popolnoma italijansko podobo tovarniškega moštva.