Pred Gajserjem le Nizozemec in Italijan

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v britanskem Matterley Basinu v prvi vožnji elitnega razreda MXGP končal na tretjem mestu. Pred njim sta bila le vodilni v SP Nizozemec Jeffrey Herlings in svetovni prvak Antonio Cairoli.

Gajser je dirko, kvalifikacije je v soboto končal na četrtem mestu, dobro začel in bil blizu Cairoliju in Herlingsu, potem pa sta si njegova tekmeca le nabrala nekoliko večjo prednost. Dolgo je vodil Italijan, toda ob tesnem boju dva kroga pred koncem je ob dotiku obeh tekmecev padel in vodstvo ter zmago v prvi vožnji moral prepustiti Nizozemcu, a je imel še dovolj prednosti pred Gajserjem, da je ostal drugi.

Po polovici britanske preizkušnje se je na vrhu seštevka v SP še bolj utrdil Herlings, ki ima zdaj 411 točk, Cairoli jih ima na drugem mestu 360. Gajser je ostal šesti, ima pa 241 točk.

Druga vožnja v elitnem razredu bo na sporedu ob 18.10.