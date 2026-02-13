V Bahrajnu se je zaključil prvi tridnevni sklop testiranj pred novo sezono formule 1, ki jih je v petek spremljal tudi teniški as Carlos Alcaraz. Je velik navijač Fernanda Alonsa. S časom 1:33,669 je najhitrejši krog v petek in pravzaprav najhitrejši krog vseh treh dni odpeljal Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). George Russell (Mercedes) je bil drugi, Lewis Hamilton (Ferrari) pa tretji. Medtem se krešejo mnenja, kdo je v prednosti in ali so ti dirkalniki bolj zabavni za dirkanje ali ne. Alonso in Max Verstappen (Red Bull) nad njimi negodujeta, angleški dirkači so navdušeni. Testiranja se bodo nadaljevala med 18. in 20. februarjem.

"Kot da gre za dirkalnik formule E na steroidih"

Max Verstappen (Red Bull) Foto: Reuters Dirkači formule 1 so po treh dneh uradnih testiranj v Bahrajnu že spoznali dirkalnike nove generacije, ki so nekaj manjših kot v prejšnjih letih in dizajnirani brez učinka podtlaka, poganja pa jih tudi nov motor oziroma pogonski sklop, kjer električni del in del z notranjih izgorevanjem proizvajata enako količino energije. Način vožnje morajo dirkači zdaj nekoliko prilagoditi. In prav neverjetno, kako različno so nove dirkalnike sprejeli. Eni so navdušeni, drugi niti malo.

"Če sem iskren, za dirkanje niso kaj posebej zabavni. Prava beseda je, da je z njimi treba upravljati. To ni ravno v duhu formule 1. Občutek je, kot da gre za dirkalnika formule E na steroidih. A pravila so enaka za vse, zato se moramo s tem sprijazniti," je negodoval štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). "Kot pravi dirkač rad vozim s polnim plinom. Trenutno pa s temi dirkalniki tega ne moreš. To zame ni formula 1." A če je kdo prilagodljiv, kar se tiče načina vožnje, je to prav nizozemski as. Njegov veliki tekmec izpred nekaj let in sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Ferrari) je delil nekoliko drugačne občutke: "Tako malo oprijema na tej stezi v 20 letih še nisem čutil. V zavoj greš kot nekoč z dirkalnikom GP2. To je prav zabavno. Kot bi vozil reli."

Lewis Hamilton (Ferrari) uživa, ko z novim dirkalnikom drsi skozi zavoje, kot bi bil v reli dirkalniku. Foto: Reuters

Bahrajn, testiranja, 3. dan:



1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33,669

2. George Russell (Mercedes) +0,249

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,540

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,880

5. Max Verstappen (Red Bull) +1,672

6. Isack Hadjar (Red Bull) +1,941

7. Esteban Ocon (Haas) +2,084

8. Franco Colapinto (Alpine) +2,137

9. Oliver Bearman (Haas) +2,303

10. Nico Hülkenberg (Audi) +2,622

11. Alex Albon (Williams) +3,124

12. Liam Lawson (Racing Bulls) +3,139

13. Carlos Sainz (Williams) +3,517

14. Gabriel Bortoleto (Audi) +3,867

15. Lance Stroll (Aston Martin) +4,496

16. Valtteri Bottas (Cadillac) +5,103

17. Sergio Perez (Cadillac) +5,582

Niso vozili: Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Norris sporoča Verstappnu: Če želi, se lahko upokoji

Lando Norris (McLaren) Foto: Reuters "Zelo zabavno je. Res sem užival," mnenje Hamiltona deli aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). Na negodovanje svojega tekmeca za lovoriko iz prejšnjih dveh sezon Verstappna pa se je odzval na zabaven način: "Če želi, se lahko upokoji. Formula 1 se ves čas spreminja. Včasih je dirkanje boljše, včasih ni tako dobro. Plačani smo noro veliko denarja, da dirkamo, tako da se ne bi smeli pritoževati. Vsak dirkač lahko odide in si najde kaj drugega zase. Nihče ga ne sili, da je tu." Mladi Britanec je nov dirkalnik vzel kot izziv. "To je dober, zabaven izziv. Za inženirje in za nas dirkače. Treba je dirkati na drugačen način. A še vedno dirkamo, potujemo po svetu in se pri tem zelo zabavamo. Ni se za pritoževati."

"Ta dirkalnik lahko vozi še naš kuhar"

Fernando Alonso (Aston Martin) Foto: Reuters Zato pa mnenje z Verstappnom deli dvakratni prvak Fernando Alonso (Aston Martin). "Dirkaške vrline so bile doslej odločilne. Zdaj denimo tukaj v 12. zavoju voziš 50 kilometrov na uro bolj počasi, ker nočeš porabiti vse električne energije in to raje varčuješ za dolge ravnine. S tako hitrostjo v 12. zavoju lahko ta dirkalnik vozi še naš kuhar. Zdaj ne bodo nagrajeni najboljši vozniki, ampak tisti, ki bodo znali varčevati z energijo." Je pa res, da je bil Španec precej nejevoljen tudi zato, kjer naj bi bil Aston Martin več sekund na krog za tekmeci. Že res, da je Adrian Newey dizajniral najbolj inovativen dirkalnik, a je Honda v razvoju pogonskega sklopa v velikem zaostanku v primerjavi z Mercedesom, Ferrarijem, Red Bull Fordom in očitno tudi za Audijem.

"Bolj okreten, ker je lažji in manjši"

George Russell je poudaril, da so ti dirkalniki bolj okretni, ker so lažji in manjši. Foto: Reuters

Dirkalnikom je treba dati priložnost, pa svojim kolegom in tekmecem sporoča George Russell (Mercedes), ki sodi v najožji krog favoritov za lovoriko v novi sezoni. Izpostavil je ključno dejstvo: "Te dirkalnike je bolj prijetno voziti. Samo dvakrat prej sem vozil manjši dirkalnik formule 1. Kar ne morem verjeti, kako je ta dirkalnik bolj okreten. Ker je lažji in manjši. To je zelo pozitivno. Kar pa se tiče motorjev, je delovanje teh res zelo zapleteno. A to glavobol bolj povzroča inženirjem kot pa nam dirkačem." Kar nekaj ekip je imel težave s pogonskim sklopom, Kimi Antonelli je denimo v četrtek ostal brez hitrega kroga. Pa je Bahrajn tako kot Barcelona, kjer so imeli zasebna testiranja, steza, ki za pogonske sklope ni zahtevna. Že v Melbournu, na prvi dirki sezone (osmi marec), bo upravljanje s pogonskim sklopom večji izziv. Čaka nas res zanimiva sezona!