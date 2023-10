Tänak se vrača k Hyundaiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji svetovni prvak v reliju Ott Tänak se bo prihodnje leto ponovno pridružil ekipi Hyundaia, so sporočili iz južnokorejske družbe. Petintridesetletni Estonec je v karieri osvojil 19 dirk za svetovno prvenstvo, pet od leta 2020 v treh sezonah za Hyundaii.

V tej sezoni, v kateri je zmagal februarja na Švedskem in prejšnji teden v Čilu, Ott Tänak nastopa za ekipo M-Sport Ford. V seštevku SP je dve dirki pred koncem četrti, 71 točk za vodilnim in branilcem naslova Kallejem Rovanpero iz Finske (Toyota).

Tänak je naslov svetovnega prvaka leta 2019 osvojil v svoji drugi in zadnji sezoni v ekipi Toyote. V Hyundai bo z Estoncem odšel tudi njegov sedanji sovoznik in rojak Martin Jarveoja, v ekipi pa bo ostal tudi 35-letni Thierry Neuville. Belgijec je v ekipi od leta 2014 in je v tem času zbral 18 od svojih 26 zmag v SP.