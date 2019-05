Ta kradljivec je verjetno zadnjič delal na dirki MotoGP #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacija takšne dirke je velik zalogaj za organizatorje. Velik del vloge prevzamejo tudi delavci ob progi, ki ob morebitnih padcih dirkačem pomagajo dvigniti motor in jih spraviti nazaj na stezo. Mnogokrat se zgodi, da tudi ob slavljenju pomagajo prijeti motocikel.

Nič drugače ni bilo v Jerezu. Po končani dirki razreda MotoGP se je tokrat drugega mesta veselil voznik Suzukija, Španec Alex Rins. Ta se je po končani dirki ustavil pri svojih navijačih in z njimi proslavil svoj novi uspeh. To je izkoristil delavec ob progi. Kot je videti s posnetka, je španskemu dirkaču z motocikla ukradel en del in ga pospravil v žep.

Nepridiprav verjetno ni razmišljal, da ga ob njegovem dejanju snemata dve kameri iz motocikla. Bolj kot ne, je jasno, da je gospod zaključil delo na tovrstnih dirkah.

Foto: Reuters

Za Rinsa že druge zaporedne stopničke

Tekmo v razredu MotoGP je zmagal Marc Marquez, drugi je bil Alex Rins, tretji pa je bil Maverick Vinales. Rins se je že drugič zapored zavihtel na stopničke, potem ko je v ZDA zmagal. Triindvajsetletni motociklist se je s tem uspehom zavihtel na drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.