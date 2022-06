Svetovni prvak in Yamaha sta si segla v roke še za dve leti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Fabio Quartararo, aktualni svetovni prvak v motociklističnem razredu motoGP, je še za dve leti podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Yamahe, so sporočili na uradni spletni strani motogp.com.

Quartararo je bil po informacijah za motošport specializiranih medijev tudi v pogovorih z drugimi ekipami, a je zdaj obljubil nadaljnjo zvestobo tovarni iz Iwate. Pridružil se ji je pred sezono 2020 po dveh letih v poltovarniški ekipi Petronas Yamahe.

"Res sem vesel, da lahko potrdim podaljšanje pogodbe z Yamaho. Od samega začetka so verjeli vame in to ni nekaj, kar bi jemal kot samoumevno. Vseeno je bila ta odločitev zahtevna, saj sem na vrhuncu kariere, zato sem o vsem skupaj razmišljal malce dlje," je ob podpisu pogodbe dejal Quartararo.

Tudi letos vodilni v seštevku

Triindvajsetletnik iz Nice je v lanski sezoni prvič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka, tudi v tem letu pa je po osmih dirkah na čelu prvenstvene razpredelnice s 122 točkami. Ima osem točk naskoka pred Špancem Aleixem Espargarojem (Aprilia) ter 28 pred tretjeuvrščenim Italijanom Eneo Bastianinijem (Ducati).

V karieri je zabeležil devet zmag med elito motociklizma, eno pa je dodal tudi v razredu moto2. Skupno je v SP v vseh treh razredih odpeljal 126 dirk in se 28-krat povzpel na oder za zmagovalce.