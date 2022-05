Bagnaia slavil pred domačimi gledalci, Quartararo povečal prednost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako Bagnaia kot drugo- in drugouvrščeni Quartararo in Espargaro niso bili prepričljivi na sobotnih kvalifikacijah. Današnji zmagovalec jih je končal na petem mestu, Quartararo na šestem in Španec iz ekipe Aprilia na sedmem mestu.

Po drugi strani pa je Italijan Fabio di Giannantonio (Ducati Gresini), ki si je v soboto prvič v karieri priboril najboljši startni položaj v elitnem razredu motoGP, danes dirko končal šele na 11. mestu.

Vesel zmage pred domačimi gledalci

Bagnaia s svojim startnim izhodiščem tako ni bil zadovoljen. Danes je kljub nekaj težavam na začetku premagal svetovnega prvaka. "Bilo je neverjetno. Sicer danes ni bil moj najboljši začetek in imel sem nekaj težav pri zaviranju. Kljub temu sem zmagal in neizmerno vesel sem, da mi je uspelo pred domačimi navijači. Še na motorju sem od navdušenja tako kričal, da sem ostal brez glasu," je povedal Bagnaia, ki je dosegel drugo zmago v tej sezoni, po prvem mestu na veliki nagradi Španije v Jerezu.

Svetovni prvak Quartararo je bil danes prepričan v svoj nastop: "Gotovo sem odpeljal najboljšo dirko, podal sem se v tekmo in vozil divje, prehiteval sem Ducatije na ovinkih, nato so me po ravnini prehitevali nazaj. Zares dobra dirka."

"Vesel sem. Mugello je Mugello. Nisem zadovoljen z včerajšnjimi kvalifikacijami, morda smo premalo tvegali, bilo je spolzko in mokro in bil sem premalo agresiven pri prehitevanju," je dejal Španec Espargaro, ki je danes priznal Bagnaievo premoč: "Fabio je bil boljši. Danes stopam na stopničke in sem vseeno vesel, a pričakoval sem več."

Marquez na novo operacijo

Nekdanji svetovni prvak, Španec Mark Marquez (Honda) bo moral v kratkem na operacijo stare poškodbe roke in je danes nastopil na zadnji dirki pred posegom. Zasedel je deseto mesto. Njegovo Hondo bo od prihodnjega vikenda prevzel dvaintridesetletni Nemec Stefan Bradl. Bradl je v zadnjih letih že večkrat zamenjal poškodovanega Marqueza. Doslej je Nemec zbral 14 nastopov kot rezervni dirkač Honde.

Quartararo povečal prednost

Quartararo je v skupnem seštevku z novimi 20 točkami povečal prednost. Sedaj ima 122 točk, za njim je Aleix Espargaro s 114 točkami. Tretji v seštevku je Italijan Enea Bastianini (Ducati Gresini), ki danes po zdrsu dirke ni dokončal.

Špansko zmagoslavje v nižjih razredih

Španca Pedro Acosta (Kalex) in Sergio Garcia pa sta zmagovalca v šibkejših razredih moto2 in moto3. V razredu moto2 je Acosta slavil zmago pred Američanom Joejem Robertsom (Kalex) in Japoncem Aijem Oguro (Kalex). V seštevku SP je Ogura s 108 točkami ujel Italijana Celestina Viettija, ki danes dirke ni končal.

V najšibkejšem razredu moto3 pa je za Garcio drugo mesto zasedel njegov rojak Izan Guevara (GasGas), tretji je bil Japonec Tatsuki Suzuki (Honda). Garcia je s tretjo zmago v sezoni povečal naskok v SP, zdaj ima 137 točk, Guevarra pa 109.