Bo Žagarju v tretje uspelo?

Stadion Marketa v češki prestolnici bo to soboto gostil tretjo dirko letošnjega prvenstva v speedwayu. Na veliki nagradi Češke, ki je že nekaj dni razprodana, se bo s tekmeci pomeril tudi slovenski voznik Matej Žagar, ki je na letošnjih dveh dirkah doslej zbral vsega 13 točk, zato bo dirkanje na češkem ovalu zanj še posebej pomembno.

Na uvodni dirki v Varšavi je Žagar kot prvi v zgodovini ujel najhitrejši kvalifikacijski čas, merjenje teh je novost v letošnji sezoni, a nato mu na dirki ni uspelo potrditi te psihološke prednosti. S sedmimi točkami je le za las zaostal za polfinalnimi nastopi. Pred dvema tednoma na domači dirki v Krškem pa mu je s točko manj pred domačim občinstvom šlo še nekoliko slabše.

V Pragi je Žagar pred leti že blestel. Dvakrat je stal na stopničkah, lani in predlani pa mu ni uspelo privoziti v osmerico najboljših, ki se pomeri v končnih izločilnih vožnjah za najboljša mesta in točke.

Med 10. in 12. mestom

Trenutno si slovenski speedwayist v svetovnem prvenstvu po dveh od desetih dirk deli 10. do 12. mesto. Trinajst točk, kolikor jih je zbral, pa ga do osmega mesta, ki ga zaseda branilec naslova Britanec Tai Woffinden, ločita dve točki. Woffinden je tudi najuspešnejši voznik na dirkah v Pragi, letos pa svojih zmag ne bo mogel braniti, saj ga je pred dnevi ustavil padec v poljski profesionalni ligi, zaradi poškodb pa bo moral ob VN Češke izpustiti vsaj še naslednjo dirko, ki bo v švedski Mallili.

Tudi tokrat voznike danes najprej čaka trening in kvalifikacije, kjer bo najhitrejši med njimi imel ponovno možnost prve izbire startnega mesta. Po izkušnjah iz minulih let bi to lahko bil položaj A, torej povsem ob notranjem robu.

