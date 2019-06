Zmarzlik zmagovalec v Krškem, Žagar brez polfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski speedwayist Matej Žagar je na domači dirki ostal brez polfinala, zbral je šest točk in končal na 12. mestu. Drugi slovenski predstavnik na dirki Matic Ivačič, ki je nastopil s povabilom prireditelja, je dirko končal z dvema točkama na 16. mestu.

Žagarju ni šlo

Domača dirka se, tako kot številne v zadnjih letih, spet ni razpletla po okusu najboljšega slovenskega dirkača. Žagar je želel pred dirko izboljšati tretje mesto izpred 15 let, svojo doslej najboljšo uvrstitev, toda danes mu na stadionu Matije Gubca ni šlo najbolje. Pravi ritem je našel šele v svoji zadnji predtekmovalni vožnji, ko jo je z notranjega startnega mesta tudi dobil, toda s tem je seštevek točk dvignil le na šest, kar pa je bilo premalo za uvrstitev v polfinale, kamor se uvrsti najboljša osmerica.

"Zadovoljen nisem, a je tako v tem športu, če ni dobrih nastavitev motorja, ni dosežka, kot bi ga hotel. V zadnji vožnji sem drastično spremenil stvari. Hvala navijačem, a tu mi očitno ne gre, kaj naj rečem. Če si pri startih zadaj, ne moreš biti uspešen," je nastop ocenil Žagar.

Čez dva tedna jubilej

Zanj je bila današnja dirka 99. v karieri, jubilejna stota bo čez 14 dni, a pravi, da se z jubileji ne ukvarja, zanimajo ga samo rezultati in čim boljše vožnje: "Užitek je bilo dirkati, a užitek ni dal točk. Manjkali sta mi še dve vožnji, pa bi bilo ravno prav. Ni kaj filozofirati, točke kažejo, kje si. Žene me nek cilj in če mi ne gre po načrtih, nisem zadovoljen."

Svojo priložnost je dobro izkoristil Ivačič; lani je bil edini Slovenec na dirki v Krškem, ker je Žagar takrat zaradi poškodbe manjkal, ostal pa je brez točke. Zdaj se mu je izpolnila želja, da bi na najvišji ravni dobil kakšno točko. Bil je dvakrat tretji v posamičnih vožnjah, prvo točko je dobil po lepem prehitevanju Nielsa Kristiana Iveresena v zadnjem zavoju.

"Počutje po zdravstvenih težavah se je izboljšalo"

"Motor smo nastavili, kot je treba. Počutje po zdravstvenih težavah se je izboljšalo, hvala Mateju za odlične motorje. Škoda za smolo v zadnjem startu, nova točka bi mi bila v veselje, a tako pač je. Na začetku smo se še prilagajali stezi, ko smo jih nastavili, kot je treba, se je videlo, da smo na pravi poti. Gremo dalje. Pogledali bomo, kaj je s tem motorjem, že jutri pa me na Poljskem čaka druga dirka," je bil z doseženim zadovoljen domačin Ivačič.

Kot stezna rezerva je v eni od voženj nastopil tudi Nick Škorja, a kot četrti ni prišel do točke.

Odločilni boji brez slovenske udeležbe

Odločilni boji so tako potekali brez slovenske udeležbe. V prvem polfinalu sta si udeležbo v zadnji vožnji večera zagotovila Zmarzlik in Leon Madsen, zmagovalec prve dirke sezone v Varšavi. Brez finala pa je ostal svetovni prvak iz lanske sezone Britanec Tai Woffinden.

V drugem polfinalu pa je bil najboljši Poljak Patryk Dudek pred Vacilukom.

Na koncu je Dudek, lanski zmagovalec v Krškem, tako imel priložnost ponoviti ta uspeh. A je nazadnje ostal celo brez stopničk, na nehvaležno četrto mesto so ga potisnili hitrejši tekmeci, Zmarzlik je do slavja prišel celo z najbolj zunanjega mesta, medtem ko je teoretično najbolj ugodno notranje startno mesto prineslo Madsnu najnižjo stopničko. Mednju se je uvrstil Vaculik, Slovak je ves večer z dobrimi vožnjami potrjeval kandidaturo za visoko uvrstitev.

"Bilo je težko, na koncu se je lepo izteklo. Hvala vsem mojim navijačem, zaradi njih sem dobil dodatne moči. Nisem bil favorit, a sem na koncu zmagal. Gremo naprej," je bil po dirki dobre volje zmagovalec.

Sezona serije Grand Prix se bo s tretjo preizkušnjo nadaljevala čez 14 dni v Pragi.