Slovenci ob premieri za točko ob finale

Mednarodna motociklistična zveza (Fim) je tekmovanje za pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo v speedwayu prvič pripravila po novem sistemu.

V prvem polfinalu so poleg Slovenije tekmovale reprezentance Nemčije, Danske, Rusije, Slovaške, ZDA in Latvije. Slovensko izbrano vrsto, ki nastopa pod okriljem Avto moto zveze Slovenije (AMZS), je vodil selektor Franci Kalin. Mesto v reprezentanci so zasedli Matej Žagar, Matic Ivačič in kot rezervni voznik še Nick Škorja. Slovenske nastope sta začela Žagar, ki je bil glavni akter v reprezentanci in Ivačič, v nadaljevanju pa je Ivačiča zamenjal Škorja.

Za las ob napredovanje

Po rednem delu tekmovanja sta se neposredno v finale uvrstili vodilni reprezentanci Rusije in Nemčije. Dodatni nastop za četrto mesto sta si zagotovili Slovenija in reprezentanca Združenih držav Amerike. V dodatni vožnji je zmagal Američan Greg Hancock in osvojil tri točke, vendar sta Žagar in Škorja prav tako skupaj osvojila tri točke, Američani pa so po poškodbi Gina Manzaresa nastopili le z enim tekmovalcem. V zadnji, triindvajseti vožnji, se je slovenska reprezentanca z Dansko pomerila za tretje mesto, ki je še vodilo v finale. Žagar je vožnjo dobil, Škorja je bil četrti, vendar pa sta danska predstavnika, ki sta imela že pred tem točko več od Slovenije, z drugim in tretjim mestom obdržala prednost v seštevku dirke.

Slovenija je tako le za točko ostala pred vrati finala. Žagar je k uvrstitvi prispeval devetnajst točk, Ivačič in Škorja pa vsak po dve. Uvrstitev v finale tekmovanja so si privozile reprezentance Rusije, Nemčije in Danske.

Druga skupina v torek

Druga polfinalna skupina bo 5. junija tekmovala v Manchestru, v Veliki Britaniji. Pomerile se bodo reprezentance Velike Britanije, Švedske, Češke, Francije, Italije, Avstralije in Finske.

Finale pokala narodov, v katerem se bo poleg prvih treh reprezentanc iz obeh polfinalnih dirk pomerila še reprezentanca gostiteljice, Poljska, bo 8. junija v Vroclavu.