Žagar deveti v Pragi, zmaga Lindgrena

Praga je na stadionu Marketa gostila že 22. dirko za VN v speedwayu, ki jo je dobil Šved Fredrik Lindgren. Drugo mesto je pripadlo Poljaku Patryku Dudku, tretje pa si je privozil Rus Emil Sajfutdinov. Matej Žagar si je s sedmimi točkami privozil deveto mesto in se v skupnem seštevku SP prebil na sedmo mesto.

Prvo vožnjo druge letošnje druge dirke iz serije Grand Prix, je slovenski predstavnik začel s povsem zunanjega mesta, kjer je kmalu po startu privozil na tretje mesto. Uspelo se mu je obraniti napada Poljaka Bartosza Zmarzlika, kaj več pa mu v uvodnem nastopu na njegovi jubiljeni 90. preizkušnji za VN ni uspelo iztržiti.

Nič bolje pa ni Žagarju šlo niti v naslednjem nastopu, ko je startal s tretjega startnega položaja, ki je bil do tega trenutka presenetljivo daleč najbolj ugoden. Vozniki so iz njega nizali zmage kot za stavo, a Žagar je še enkrat osvojil tretje mesto in s tem le točko. Deseta vožnja je končno zadovoljila tako Žagarja kot njegove številne slovenske navijače v Pragi na stadionu Marketa.

Tokrat je startal s povsem notranjega izhodišča, a je sprva kazalo, da bo razvrstitev voznikov ostala enaka kot v prvem zavoju, ko je povedel aktualni svetovni prvak Jason Doyle, Žagar pa je takrat navdušil z željo in veliko hitrostjo, saj je vodilnega prehitel na ravnini kar po zadnjem kolesu. Jason Doyle pa ga ni več mogel prehiteti in prva zmaga je bila vknjižena. Za seboj je pustil tudi Poljaka Przemeka Pawlickega ter domačega aduta Vaclava Milika. Po treh vožnjah se je tako s petimi točkami ponovno vrnil v igro za nastope v polfinalih.

Žagarjevi motorji očitno še vedno ne delujejo tako, kot bi si želel

Foto: Grega Valančič/Sportida V 13. vožnji je slabo startal ter se šele v zavoju mimo Britanca Craiga Cooka prebil na tretje mesto, ki ga je obdržal vse do konca. Po tej slabši predstavi ga je v zadnji vožnji čakala težka naloga, saj je za udoben preboj v polfinale potreboval še eno zmago. O neverjetni izenačenosti voznikov na tej dirki priča, da je Žagar pred odločilnim nastopom s šestimi točkami držal osmo mesto, za njim pa je bilo kar pet tekmecev z vsega točko manj.

V boju s samimi nekdanjimi svetovnimi prvaki je Žagar še četrtič osvojil tretje mesto in s tem skupaj sedem točk, kar pa je bilo premalo za nastop v polfinalu. Imel je sicer enako število točk kot osmouvrščeni Rus Artjom Laguta, ki se je prebil naprej, ker je imel boljši izkupiček osvojenih mest v rednem delu dirke.

Žagarjevi motorji očitno še vedno ne delujejo tako, kot bi si želel edini slovenski predstavnik, nekaj tolažbe lahko tako najde v dejstvu, da je letos vsaj malo popravil povsem katastrofalna nastopa v Pragi iz zadnjih dveh sezon, ko je bil obakrat 14.

V finalu so se pomerili Rus Emil Sajfutdinov, Britanec Tai Woffinden, Poljak Patryk Dudek in Šved Fredrik Lindgren; slavil je slednji, ki je v zadnjih metrih za nekaj centimetrov ugnal Dudka, tretji pa je bil Sajfutdinov.

Skupno v SP je po dveh dirkah v vodstvu današnji zmagovalec Lindgren, ki ima 32 točk, eno več od Woffindna, tretji je Dudek s 24. Žagar je skupno sedmi s 16 točkami.

Sezona SP, serija Grand Prix, se bo s tretjo dirko nadaljevala 30. junija v danskem Horsensu.

Izidi:

1. Fredrik Lindgren (Šve) 16 točk, 2. Patryk Dudek (Pol) 14, 3. Emil Sajfutdinov (Rus) 15, 4. Tai Woffinden (VBr) 16, 5. Maciej Janowski (Pol) 11, 6. Jason Doyle (Avs) 9, 7. Nicki Pedersen (Dan) 8, 8. Artjom Laguta (Rus) 8, 9. Matej Žagar (Slo) 7 ...



SP skupno (2):

1. Lindgren 32, 2. Woffinden 31, 3. Dudek 24, 4. Janowski 24, 5. Sajfutdinov 23, 6. Laguta 21, 7. Žagar 16 ...