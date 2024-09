Ivačič petič državni prvak v spidveju

Slovenski državni prvak v spidveju za sezono 2024 je Matic Ivačič, kar je zanj že peti naslov v karieri. Na drugi in hkratni zadnji dirki sezone je danes v Petišovcih pri Lendavi sicer zmagal Anže Grmek, ki je postal mladinski državni prvak, so sporočili iz krovne zveze AMZS.

V Petišovcih so pripravili drugo dirko za DP, na njej so sodelovali tudi gostje iz Avstrije, Slovaške, Poljske in Latvije. Med dvanajsterico voznikov jih je bilo pet s slovensko licenco.

Glavna kandidata za naslov državnega prvaka, Ivačiča in Grmeka, so po prvi dirki ločile štiri točke. Član domačega društva Ivačič si je že v rednem delu dirke, v katerem je s štirimi zmagami v štirih vožnjah zbral 12 točk, zagotovil nov naslov državnega prvaka v članski konkurenci v Sloveniji po letih 2020, 2021, 2022 in 2023.

Grmek je v rednem delu dirke izgubil le eno točko, prav v vožnji z Ivačičem. V finalu je nato Grmek bolje začel, pred Ivačiča se je prebil še Poljak Jan Heleniak, ki ga nato do konca vožnje Ivačič ni mogel prehiteti. Čeprav je v cilj pripeljal šele tretji, pa je bilo v boju za naslov članskega državnega prvaka vse odločeno že pred finalno vožnjo.

Grmek je dobil finale in dirko ter si ob drugem mestu med člani zagotovil tudi naslov mladinskega državnega prvaka. Tretje mesto v članski konkurenci v DP prvenstvu je zasedel Luka Omerzel, ki je sicer na današnji dirki zasedel osmo mesto.

