Španski zvezdnik izpušča začetek sezone

Španski dirkaški zvezdnik motociklističnega razreda motoGP Marc Marquez se je po posvetu z zdravniki odločil, da ne bo nastopil na prvih dveh dirkah sezone v Katarju. To je v izjavi za javnost sporočilo njegovo moštvo Repsol Honda.

Osemkratni svetovni prvak se je za ta korak odločil po posvetu z zdravniškim osebjem bolnišnice Ruber International. Svetovali so mu, naj se ne poda na prvo postajo sezone. V Katarju bosta na stezi Losail dirki 28. marca in 4. aprila.

Zdravniki so 15 tednov po operaciji nadlahtnice zaradi infekcije sicer podali pozitivno klinično sliko in dirkaču dovolili večje obremenitve na poti do popolnega povratka, odsvetovali pa dodaten pritisk, ki bi ga za nadlahtnico imelo sodelovanje v dirkaškem koncu tedna.

"Po zadnjih analizah zdravstvenega osebja, so mi odsvetovali nastop v Katarju z željo, da nadaljujem po začrtani poti okrevanja v zadnjih tednih," je dejal dirkač iz Cervere. Nazadnje je dirkal lani julija, ko je v Jerezu grdo padel in zaradi številnih težav nato izpustil celotno sezono.

"Seveda bi si želel nastopiti na prvih dirkah, ampak moram nadaljevati okrevanje, da se v kar najboljši formi vrnem na dirkališča," je še pristavil šestkratni svetovni prvak v kraljevskem razredu motociklizma.

Osemindvajsetletnega Marqueza nov zdravniški pregled čaka 12. aprila, pred VN Portugalske v Portimau 18. aprila, je še sporočilo tovarniško moštvo Honde.

