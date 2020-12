Tretja operacija: Marc Marquez več kot osem ur na operacijski mizi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestkratni motociklistični svetovni prvak Marc Marquez, ki ni dirkal vse od začetka sezone 2020, ko si je pri padcu poškodoval desno roko, je moral še na tretjo operacijo. Kot so sporočili iz njegove ekipe Repsol Honda, je moral 27-letni Katalonec na novo operacijo zaradi prepočasnega celjenja nadlahtnice. Vrnil naj bi se šele maja prihodnje leto.

Več kot osemurno operacijo so opravili v bolnišnici v Madridu, med drugim so dirkaču "odstranili prejšnjo ploščo in mu namestili novo ter kostni presadek".

Marc Marquez po prvi operaciji. Foto: Twitter

Marquez je bil že trikrat operiran, odkar je grdo padel štiri kroge pred koncem uvodne dirke sezone julija v Jerezu in izgubil celotno koronsko sezono.

Honda ni sporočila, kdaj se bo Marquez spet lahko vrnil k dirkanju, a španski športni časopis Marca je ocenil, da se Katalonec v svetovno prvenstvo ne bo mogel vrniti pred majem prihodnje leto.

Nova sezona SP 2021 naj bi se začela konec marca v Katarju.