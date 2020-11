Marc Marquez je sporočil: To sezono ne bom več tekmoval

Kot je potrdila tudi njegova ekipa Repsol Honda, Marquez po dveh operacijah desne roke po padcu na prvi dirki sezone za VN Španije v Jerezu še ni povsem okreval, zato se bo raje osredotočil na sezono 2021.

"To sezono ne bom več tekmoval. Po zdravniški oceni, kako je z mojo roko, in dogovoru z ekipo smo se odločili, da je najboljša možnost zame, da se vrnem naslednje leto. Zdaj moram nadaljevati z okrevanjem. Hvala vsem za podporo," je zapisal 27-letni Marquez in dodal: "Veselim se vrnitve leta 2021."

This season I will not compete again. After evaluating how the arm is doing with the Doctors and my team, we have decided that the best option is to return next year. It's time to continue with the recovery. Thanks for the messages of support. Looking forward to returning in 2021 pic.twitter.com/WlQI3BntTN