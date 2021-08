Španec podaljšal sodelovanje z ekipo Alpine

"Za nas je to popolna zasedba, vsekakor med najmočnejšimi v startni vrsti," je dejal izvršni direktor Alpine Laurent Rossi. "Fernando nas je vse navdušil, odkar se je v začetku tega leta vrnil k športu."

Štiridesetletni Alonso je po dveh letih premora potreboval nekaj časa, da se je prilagodil tekmovalnim zahtevam formule 1 ter vrnil nazaj v ritem, vendar je sčasoma postajal vse močnejši. Njegova kakovost pa se je izkazala na veliki nagradi Madžarske, kjer je z onemogočanjem branilca naslova Britanca Lewisa Hamiltona Ocona popeljal do prve karierne zmage.

"Zelo sem vesel, da sem potrdil podaljšanje pogodbe z ekipo Alpine F1 do konca leta 2022," je dejal Alonso. "V trenutku, ko sem se vrnil v to ekipo, sem se počutil kot doma in bil sprejet z odprtimi rokami. To je bila težavna sezona za vse, vendar smo kot ekipa pokazali napredek in rezultat na Madžarskem je dober primer tega napredka. Veselim se konca letošnjega leta in da bom skupaj z Estebanom dirkal tudi v letu 2022 za Alpine," je dejal španski veteran, ki je naslova svetovnega prvaka osvojil v letih 2005 in 2006.

Prva dirka po premoru bo 29. avgusta v belgijskem Spa-Francorchampsu.

