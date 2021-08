Correa po grozljivi nesreči znova na dirkališču v Spaju

Nastopil bo na dirki formule 3, ki je raven nižje kot pri nesreči pred dvema letoma v formuli 2, poroča dpa.

"Anthoina bom imel v glavi ves vikend. To bodo čustveni trenutki, a takšno je življenje in na to vrnitev sem se že dolgo pripravljal, tako da se počutim pripravljenega," je dejal 22-letni Američan, rojen v Ekvadorju, ki so ga po nesreči na belgijskem dirkališču večkrat operirali, njegova rehabilitacija pa je predvsem zaradi težke poškodbe noge trajala več kot leto in pol.

Correa je avgusta leta 2019 v drugem krogu velike nagrade Belgije z veliko hitrostjo trčil v dirkalnik nesrečnega, 22-letnega Francoza, ki se je pred nesrečnim dogodkom poskušal izogniti trku z avtomobilom pred njim.

Preberite še: