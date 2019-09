Najboljši britanski kirurgi mu bodo poskušali rešiti nogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško-ekvadorski dirkač Juan Manuel Correa, ki je bil konec avgusta udeležen v nesreči na dirki formule 2 v Belgiji, bo v nedeljo šel pod kirurški nož. Correi bodo skušali najboljši britanski kirurgi na specializirani ortopedski kliniki v Londonu rešiti desno nogo. Zahteven poseg bodo lahko izpeljali, potem ko so Correo zbudili iz umetne kome.

Correo so pred tednom dni zbudili iz umetne kome, v kateri so ga vzdrževali tri tedne vse od hude nesreče s tragičnimi posledicami 31. avgusta na belgijskem dirkališču Spa Francorchamps, kjer dirkajo tudi najboljši dirkači na svetu v elitni formuli 1.

V Quitu v Ekvadorju rojenega 20-letnega dirkača so najprej zdravili v Liegeu, nato so ga premestili v London, najprej na oddelek za intenzivno nego specializirane klinike za obolenja dihal. V nesreči je utrpel zloma obeh nog in poškodbo hrbtenice, kot posledico hudih poškodb je dobil tudi akutni respiratorni distresni sindrom.

V začetku tedna, ko njegovo življenje ni več viselo na nitki, so ga premestili na ortopedsko kliniko, kjer ga čaka deseturni kirurški poseg, od katerega bo odvisna njegova dirkaška prihodnost.

Zdravstveno stanje mladega dirkača je stabilno, je pri polni zavesti, še zlasti zdravnike navdušuje, kako hitro so se mu pozdravila pljuča, so sporočili njegovi predstavniki.

Francoski dirkač Anthoine Hubert je ob izhodu iz Eua Rougea izgubil oblast nad svojim dirkalnikom, trčil v zaščitno ogrado, nato pa je vanj s hitrostjo več kot 300 kilometrov na uro trčil Correa.

Obetavni 22-letnik, član Renaultove športne akademije, ki ga je čakala svetla prihodnost v svetu avtomobilističnega športa, je v nesreči izgubil življenje.

Preberite še: