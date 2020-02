Nemška dirkačica, povratnica leta po hudi poškodbi, cilja na formulo 1

Danes 19-letnica si je v nesreči, kjer je njen dirkalnik pri hitrosti skoraj 280 km/h zletel s steze in končal zunaj dirkališča, zlomila hrbtenico. Po uspešni operaciji in okrevanju je lani marca ponovno začela dirkati, v ponedeljek pa je v Berlinu prejela prestižno nagrado laureus za športni povratek leta.

"Dirkanje je moje življenje in verjamem, da se vse zgodi z razlogom, vključno s to nesrečo," je dejala Sophia Flörsch. Zaveda se, da je imela v nesreči pred dvema letoma veliko srečo, a kot pravi, njen povratek še ni končan.

V motošportu prevladujejo moški in "to je nekaj, kar si želim spremeniti. V roku dveh do treh let si želim sedeti za dirkalnikom formule ena," je odločna mlada Nemka.