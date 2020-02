Zaradi virusa covid-19 ogrožena tudi dirka za VN Vietnama

Krovna avtomobilistična zveza Fia je pred dvema dnevoma sporočila, da je v sodelovanju z lokalnim vodstvom dirke v Šanghaju sprejela odločitev o prestavitvi dirke oziroma odpovedi njenega prvotnega termina.

"Zaradi širjenja koronavirusa Covid-19 in zaradi razglašene epidemije svetovne organizacije WHO smo se pri Fii in formuli 1 odločili za to potezo, a katero bomo zagotovili zdravstveno varnost za naše uslužbence, tekmovalce in gledalce," je sporočila Fia.

Fia je zagotovila, da bo spremljala dogajanje in preučila možnosti, da bi začasno odpovedano dirko nadomestila pozneje v letu 2020, če se bo epidemija umirila.

Dirka v Šanghaju je le zadnja od številnih športnih tekmovanj, ki so jih morali na Kitajskem odpovedati zaradi epidemije in z njo povezanih zdravstvenih težav v tej državi in po svetu.

"Za zdaj VN Vietnama še ni pod vprašajem. A dejstvo je, da se nahaja v bližini Kitajske"

Zdaj pa je poleg dirke v Šanghaju v nevarnosti za odpoved tudi VN Vietnama v bližnjem Hanoju, ki je le 100 km oddaljen od kitajske meje in kjer imajo tudi nekaj primerov okužbe s koronavirusom. Tam prvič načrtujejo dirko formule 1, prva preizkušnja za VN Vietnama pa bi morala biti 5. aprila.

"Za zdaj VN Vietnama še ni pod vprašajem. A dejstvo je, da se nahaja v bližini Kitajske, tako da bomo podrobno spremljali razvoj dogodkov in seveda ustrezno ukrepali, če bo treba," je dejal šef McLarna Zak Brown.

Dirka za VN Vietnama bi morala postati četrta ulična dirka v koledarju F1 po Monaku, Singapurju in Azerbajdžanu ter skupno četrta v Aziji ob Japonski, Singapurju in Kitajski.

Nova sezona F1 se bo začela 16. marca v Melbournu, piše STA.