Juan Manuel Correa kritičen do Fie po tragični nesreči

V njej je 31. avgusta lani umrl 22-letni francoski dirkač Anthoine Hubert, s hudimi poškodbami nog pa jo je odnesel Correa, ki je bil dolgo časa v smrtni nevarnosti. Pol leta po nesreči se je Correa odločil spregovoriti o pomanjkljivostih pristopa Fie po dogodku.

"Fia potrebuje boljši sistem za ponesrečene dirkače, ki jih odpeljejo v bolnišnico po nesrečah," je dejal 20-letnik za t-online, ki so ga povzele tuje tiskovne agencije.

"Menim, da bi moral biti ves čas ob ponesrečencih prisoten zdravnik, ki bi bdel nad zdravstvenim stanjem dirkačev tudi v dneh po nesreči," je pristavil in dodal, da v helikopterju na poti v bolnišnico ni bilo ob njem nikogar iz Fie.

31. avgusta lani je umrl 22-letni francoski dirkač Anthoine Hubert, s hudimi poškodbami nog pa jo je odnesel Correa. Foto: Gulliver/Getty Images

Zadovoljen pa ni bil niti z uradno preiskavo Fie, ki ni nikoli zaprosila za njegov zdravstveni karton, da bi se pozanimala o njegovih poškodbah. "Sam sem moral ponuditi svoj zdravstveni karton, da so ga vzeli. Pred tem zanj ni zaprosil nihče," je pristavil in za konec dodal, da se očitno pri Fii nočejo ničesar naučiti iz nesreče, ki so jo sami v uradnem poročilu označili za "splet nesrečnih naključij".