Kdo bo državni prvak? Odločala bo le ena dirka.

V soboto bo v Krškem na sporedu prva in letos tudi edina dirka državnega prvenstva v speedwayu. Za zdaj še ni jasno, ali bo na njen nastopil tudi serijski državni prvak Matej Žagar.

V soboto bo v Krškem na sporedu prva in letos tudi edina dirka državnega prvenstva v speedwayu. Zaradi koronske sezone so imeli pri krovni zvezi AMZS in v domačem klubu AMD Krško precej težav pri pripravi dirke, za zdaj pa še ni znano, ali bo na njej nastopil tudi serijski državni prvak Matej Žagar.

Žagar namreč tudi v tej sezoni nastopa v svetovnem prvenstvu, kjer so zaradi pandemije dirke prav tako dolgo časa prestavljali in odpovedovali, zdaj pa je skrajšana in zgoščena sezona v polnem razmahu.

Bo Žagar dobil naslednika?

Na domači sceni je sicer Žagar serijski prvak, a morda bo letos prišlo do spremembe na vrhu. Če namreč ne bo nastopil, bo kot slovenski prvak dobil naslednika.

V tej sezoni je Žagarjev klub AMTK Ljubljana tudi izgubil svoje domovanje, saj na stadionu Ilirije v Zgornji Šiški ne bo več steze za speedway. Tako kot najbolj speedwaysko okolje v državi v ospredju ostaja Krško, kjer že dolgo čakajo na naslov prvaka. Od leta 1992 je v Sloveniji naslove državnega prvaka osvajala samo peterica dirkačev: Gregor Pintar, Krešo Omerzel, Gerhard Lekše, Matej Ferjan in Matej Žagar, zadnjega za domače društvo je Lekše osvojil leta 1994.

V Krškem so zaradi aktualnega dogajanja in varnostnih predpisov tokrat omejili število mest na tribunah in uvedli poseben sistem prodaje vstopnic.

Ena najtežji dirk, ki so jih kadarkoli organizirali

"Menim, da je pred nami ena najtežjih dirk, ki smo jih kadarkoli organizirali. To delamo zaradi navijačev, naših in nasploh navijačev slovenskega speedwaya. V tej specifični situaciji bomo letos v Krškem organizirali edino dirko za državno prvenstvo, ki bo na koncu dala novega državnega prvaka in pri tem seveda navijamo za naše voznike, da bi naslov po dolgem času ostal v Krškem," je za AMZS dejal Gregor Žigante, predsednik domačega kluba AMD Krško.

Žagar tako po osemnajstih zaporednih naslovih morda ne bo lovil 19. Če ga ne bo, bosta glavna kandidata za naslednika Matic Ivačič (AMD Krško) in Nick Škorja (AMTK Ljubljana). V domačem klubu računajo še na veterana Denisa Štojsa, Jerneja Hriberška in debitanta Mirana Praznika. ST Lendava se bo predstavil z dvema tujcema, ki sta prevzela slovensko licenco, Avstrijcem Petrom Luttenbergerjem in Hrvatom Dariem Vugrincem. AMTK Ljubljana bo na dirko poslala dva mlada dirkača, Ivačiča in 15-letnega Anžeta Grmeka.

Startni sezam pa bo okrepljen še z nekaterimi dirkači iz sosednjih držav. Uradni trening pred dirko, ki se bo začela ob 18.15, bo tokrat zaradi splošnih zdravstvenih razmer zaprt za javnost.

