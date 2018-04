Se bosta Valentino Rossi in Marc Marquez pogovorila v Austinu?

Druga dirka sezone v razredu MotoGP je zadnji konec potekala v Argentini, kjer je bilo vroče med Valentinom Rossijem in Marcom Marquezom. Španec je v enem izmed zavojev trčil v Italijana, ki je pozneje na spolzki travi padel. Razjarjeni Rossi je po tekmi povedal, da Marc Marquez to dela nalašč, medtem ko se je aktualni svetovni prvak branil, da se nikoli v karieri ni nalašč zaletel v drugega voznika.

Bosta Valentino Rossi in Marc Marquez zakopala bojno sekiro? Foto: Guliver/Getty Images

Pogovarjali se bodo v Austinu

Rossi je pozneje na tiskovni konferenci apeliral na vodstvo tekmovanja, da morajo nekaj ukreniti, saj je vse skupaj postalo zelo nevarno. Dodal je, da se boji voziti, ko je z njim na stezi tudi Marc Marquez. Oglasil se je Carmelo Ezpeleta.

"Rossi je zelo jezen, Marquez pa razočaran. Oba razumem v situaciji, v kateri sta se znašla. Z nikomer še nisem govoril, saj ni bilo čas za to … Bom pa z vozniki govoril v petek v Austinu v odboru za varnost in bomo govorili o vsem. Marquez je vedno tam, Rossi pa skoraj vedno," je povedal Ezpeleta.

Marquez trdi, da ni naredil nič norega

Marc Marquez se je takoj po tekmi želel opravičiti 39-letnemu Italijanu, vendar so ga v garaži Yamahe zavrnili. Rossi, ki ima v svoji vitrini devet naslovov svetovnega prvaka, je povedal, da je bilo njegovo opravičilo naravnost smešno, saj je to želel narediti vpričo vseh kamer. Ko je Marquez odhajal nazaj proti svoji garaži, naj bi nekateri navijači Rossija želeli obračunati s Špancem, a so najhuje preprečili številni varnostniki ob progi.

Marquez se je po dirki branil, da ni naredil ničesar norega in da so se podobne stvari dogajale tudi med drugimi vozniki. "To, kar se je zgodilo z Valentinom, je bila posledica pogojev na progi, ker mi je zablokiralo sprednje kolo. Bil je kontakt. Poskusil sem se umakniti in ko sem videl, da je padel, sem se mu poskusil takoj opravičiti."

Dirkače naslednja dirka čaka v Austinu v ZDA, ki bo na sporedu od 20. do 22. aprila.