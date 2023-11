Evans dirka proti osmi zmagi in naslovu podprvaka

Najmlajši svetovni prvak v zgodovini Finec Kalle Rovanperä je lovoriko osvojil drugič zapored. Foto: Guliverimage Po sobotnih devetih hitrostnih preizkušnjah relija Japonska se vrstni red na prvih treh mestih ni spremenil. Vodilni Elfyn Evans (Toyota) ima zdaj že dobro minuto prednosti pred osemkratnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem (Toyota), na manj kot dve minuti pa se mu je približal aktualni svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota). Evans je v soboto dobil dve hitrostni preizkušnji, na kar petih pa je bil najhitrejši Takamoto Kacuta (Toyota). A domačin si je ob petkovi dopoldanski nesreči nabral pet minut zaostanka in zato za zmago nima nobenih možnosti. Je pa vseeno pridobil kar nekaj mest in zmanjšal zaostanek na manj kot štiri minute. Zdaj je šesti.

Izkušeni Belgijec Thierry Neuville tudi v letošnji sezoni ni postal svetovni prvak. Foto: Guliverimage Valižan Evans je na dobri poti do svoje osme zmage v svetovnem prvenstvu oziroma tretje v letos, s katero bo potrdil drugo mesto v skupnem seštevku. To mu bo uspelo že tretjič. Pred to dirko je zaostajal 44 točk za novim/starim svetovnim prvakom Rovanperro in imel sedem točk prednosti pred Thierryjem Neuvillom (Hyundai), ki pa je v soboto zletel s ceste in odstopil. Za Belgijca se tako z novim razočaranjem končuje še ena sezona, ko ni uspel osvojiti naslova svetovnega prvaka: štirikrat je bil že drugi, zdaj bo očitno še tretjič tretji.

Trinajsta dirka sezone in s tem tudi prvenstvo 2023 se bo v nedeljo sklenilo z zadnjimi šestimi hitrostnimi preizkušnjami. Naslednja sezona se bo - kot to zdaj že veleva tradicija - začela konec januarja z relijem Monte Carlo.

Reli Japonska, po 18. hitrostni preizkušnji:



1. Elfyn Evans (Toyota)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +1:15,0

3. Kalle Rovanperä (Toyota) +1:40,6

4. Esapekka Lappi (Hyundai) +3:09,3

5. Ott Tänak (M-Sport Ford) +3:35,3

6. Takamoto Kucuta (Toyota) +3:50,2