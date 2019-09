Slovenski motokrosisti 13. na pokalu narodov

Nizozemski Assen je bil prizorišče zadnje preizkušnje sezone najboljših motokrosistov sveta, ki so se pomerili na tradicionalnem pokalu narodov. Slovenija v postavi Tim Gajser, Jan Pancar in Peter Irt je osvojila končno 13. mesto. Skupaj je nastopilo 34 reprezentanc. Zmagala je Nizozemska pred Belgijo in Veliko Britanijo.

Danes so bile na sporedu tri finalne vožnje, vse pa so potekale v izjemno zahtevnih vremenskih pogojih, saj je vseskozi deževalo. Prvi so se na 1700 metrov dolgo stezo podali vozniki v kategorijah MXGP in MX2. Slovenijo sta predstavljala Tim Gajser in Jan Pancar.

Svetovni prvak v razredu MXGP Gajser je silovito startal in v prvi zavoj pripeljal na prvem mestu, nato pa ga je prehitel svetovni šampion razreda MX2 Jorge Prado. Španec je v zelo težkih pogojih za dirkanje zelo dobro krmaril po stezi, a ni zdržal pritiska. Gajser ga je v enajstem krogu prehitel in nato vodstva ni več izpustil iz rok ter je skozi cilj pripeljal na prvem mestu, čeprav se mu je v zaključku nevarno približal Jeffrey Herlings.

"Dobro sem začel, nato pa me je prehitel Prado in v očala sem dobil 'porcijo' mivke. Zato nekaj časa nisem dobro videl. Trudil sem se narediti čim manj napak in slediti Pradu ter ga prehiteti, kar mi je uspelo. Potem pa sem zaslišal navijače, kar je bil znak, da se mi približuje Herlings. A uspelo mi je prvemu pripeljati skozi cilj, zato sem zelo zadovoljen," je dejal Gajser.

"Trudil sem se narediti čim manj napak in slediti Pradu ter ga prehiteti, kar mi je uspelo." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugi vožnji (MX Open in MX2) sta nekoliko zdravstveno načeta Pancar in Irt končala na 37. oziroma 34. mestu, v tretji pa so se skupaj merili vozniki v kategorijah MXGP in MX Open, kar je pomenilo, da sta slovenski motokros zastopala Gajser in Irt.

Gajser je tudi v drugo imenitno startal in takoj prevzel vodstvo. Nato pa se mu je v četrtem krogu primerila napaka, zaradi katere je zdrsnil na tretje mesto. Sledil je silovit napad, s katerim je najprej prehitel Jeremyja Van Horebeeka in se odločno podal na lov na Glenna Coldenhoffa. Toda Nizozemca ni ujel in se je skozi cilj pripeljal na drugem mestu. Irt je bil 21.

Tudi tokrat je bilo na dirki veliko slovenskih navijačev, ki so razveselili tudi veleposlanika Republike Slovenije na Nizozemskem Marka Štucina: "Noro je, ko prideš na tak dogodek in vidiš slovenske zastave, Tima Gajserja in celotno ekipo. Lahko si samo ponosen, da si zraven. Na Nizozemskem je zelo priljubljen Primož Roglič, ki nastopa za kolesarsko moštvo Jumbo Visma, zelo dobro pa poznajo tudi Tima Gajserja. Naši športniki so resnični ambasadorji Slovenije."

Izidi: - prva vožnja (MXGP in MX2):

1. Tim Gajser (Slo),

2. Jeffrey Herlings (Niz),

3. Jorge Prado (Špa)

...

31. Jan Pancar (Slo);



- druga vožnja (MX2 in MX Open):

1. Glenn Coldenhoff (Niz),

2. Pauls Jonass (Lat),

3. Shaun Simpson (VBr)

...

34. Peter Irt (Slo),

37. Jan Pancar (Slo);



- tretja vožnja (MXGP in MX Open):

1. Glenn Coldenhoff (Niz),

2. Tim Gajser (Slo),

3. Pauls Jonass (Lat)

...

21. Peter Irt (Slo). - skupno:

1. Nizozemska (Herlings, Coldenhoff, Vlaanderen) 18,

2. Belgija (Van Horebeek, Geerts, Strijbos) 47,

3. Velika Britanija (Simpson, Sterry, Watson) 58

...

13. Slovenija (Gajser, Pancar, Irt) 89 točk.

