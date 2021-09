Po mesecu premora znova v boj

Najboljši slovenski motokrosist Gajser je na zadnji dirki v Kegumsu slavil. V Latviji sicer ni prvi prečkal ciljne črte niti v eni vožnji, a dve drugi mesti sta vseeno zadostovali za vrh zmagovalnih stopničk. Zdaj pa ga čaka peklenski ritem dirk, saj jih bo v prihodnjih dveh mesecih na sporedu kar osem od skupno enajstih, kolikor jih je še ostalo do konca sezone.

Gajser se je v preteklih dneh malce spočil in si napolnil baterije, nato pa znova trdo zagrabil za krmilo honde in treniral, saj se zaveda, da prednost trinajstih točk pred drugouvrščenim Francozom Romainom Fevbrejem v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo lahko izpuhti že z eno samo zgolj povprečno vožnjo.

Še nekaj nevarnih konkurentov

"To je proga, na kateri sem v preteklosti zelo užival in se rad vozil, zato upam, da bom to nadaljeval na obeh prihajajočih preizkušnjah. Kadar v dirkanju in vožnji uživam, vem, da bodo tudi rezultati dobri," je za tovarniško spletno stran Honde, ki jo je povzel AMZS, povedal slovenski šampion, ki se zaveda, da bodo tekmeci še kako nevarni.

Predvsem Španec Jorge Prado in Italijan Antonio Cairoli bosta motivirana, še posebej pa verjetno rekonvalescent po poškodbi Jeffrey Herlings, sicer zadnji zmagovalec preizkušnje v Turčiji pred dvema letoma, na kateri je bil Gajser tretji. Nizozemec je zacelil počeno lopatico in brez dvoma se bo želel vmešati v boj za naslov svetovnega prvaka, čeprav za Gajserjem zaostaja že 43 točk.

Za točke se bo v razredu MX2 boril tudi Jan Pancar. Foto: STA

Nastopil bo tudi Pancar

V razredu MX2 bo vozil Jan Pancar. V Turčiji je pred dvema letoma vknjižil pet točk, tokrat meri na boljši izkupiček. Da je v dobri formi in dobro pripravljen, je pokazal na nedeljski dirki državnega prvenstva na radizelski progi, saj je brez težav zmagal v razredu MX Open. Pancar je trenutno v skupnem seštevku na 19. mestu.