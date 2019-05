Pagenaud dobil letošnjih 500 milj Indianapolisa

Za Pagenauda je zmaga prva na tej dirki, premagal pa je nekdanja zmagovalca, Rossi je slavil leta 2016, Sato pa 2017.

Zanimivo je, da je Pagenaud poskrbel za prvo francosko zmago na slovitem ovalu po skoraj stoletju, saj je nazadnje 500 milj Indianapolisa dobil njegov rojak Gaston Chevrolet leta 1920.

Za zmagovalno trojko sta končala Američan Josef Newgarden in lanski zmagovalec Avstralec Will Power.

Penskejev dirkač je najboljši startni položaj dobro izkoristil in vodil v 116 krogih od 200. A še po zadnji prekinitvi oziroma ponovnem startu 13 krogov pred koncem je bolje kazalo Rossiju, ki je pred dvema letoma dirko dobil kot novinec v tem tekmovanju.

V zadnjih krogih sta se nato še dvakrat zamenjala v vodstvu, nazadnje pa je Pagenaud spet prišel do prvega mesta v tretjem zavoju predzadnjega kroga in tam ostal do ciljne črte.

Been dreaming of this moment my entire life - drinking milk at the #Indy500!!!! Incredible thank you @Team_Penske and @IMS!! Dreams do come true! pic.twitter.com/4BrpVl2Ogd — Simon Pagenaud (@simonpagenaud) May 26, 2019

"V tem trenutku kar težko verjamem, da je to res. Dirka je bila težka, vodili smo večino dirke, ko pa smo potrebovali nekaj sreče, smo jo tudi imeli," je po zmagi dejal Francoz.

V njegovi ekipi so priznali, da bi imeli na koncu lahko težave zaradi goriva, a je na njihovo srečo sledila prekinitev zaradi trčenja med Grahamom Rahalom in Sebastienom Bourdaisom v 177. krogu, po katerem so dirkače poslali v bokse, da so na stezi očistili razbitine.

Izidi: 1. Simon Pagenaud (Fra/Penske) 2;50:33 (povp. hitrost: 289,2 km/h) 2. Alexander Rossi (ZDA/Andretti) + 0,2086 3. Takuma Sato (Jap/Rahal Letterman Lanigan) 0,3413 4. Josef Newgarden (ZDA/Penske) 0,8979 5. Will Power (Avs/Penske) 1,6173 6. Ed Carpenter (ZDA/Ed Carpenter) 1,9790 7. Santino Ferrucci (ZDA/Dale Coyne) 2,8055 8. Ryan Hunter-Reay (ZDA/Andretti) 4,0198 ...

