Padec Valentina Rossija, ki je nekoliko v skrbeh

V zadnjih letih so vozniki Yamahe na dirkah imeli težave z obrabo zadnjih pnevmatik. Michelin naj bi za sezono 2020 naredil pnevmatike, ki naj bi bile bolj vzdržljive, s tem pa bi imela Yamaha in Suzuki nekaj malega prednosti pred konkurenco.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub temu je Rossi po ponedeljkovem testiranju v Katarju dejal, da ima še vedno težave z zadnjo pnevmatiko. "To je razlog za to, da sem končal na 12. mestu. Skrbi nas, da nimamo pravega tempa, saj tako imamo kot lani v drugem delu dirke težave, predvsem z zadnjo pnevmatiko. Zaradi tega ne morem držati tempa."

"Poskušali smo prvi dan in včeraj smo poskusili dvakrat. Dobili smo nekaj podatkov in pred dirko bomo to poskusili odpraviti. Na splošno se na motociklu ne počutim slabo, saj smo popravili nekatere nastavitve in mi je šlo dobro. V uvodnih krogih sem bil precej hiter, a velika težava je obraba pnevmatik, kar je zelo podobno težava, kot smo jo imeli lani. Zaradi tega smo zaskrbljeni," je razlagal Rossi, ki je pred kratkim praznoval svoj 41. rojstni dan.

Doživel padec, a je z njim vse v redu

Med drugim so devetkratnega svetovnega prvaka vprašali, ali je vsaj malo bolje kot lani, a je odvrnil, da je zelo podobno kot lani. "Prav tako je težko razumeti vse skupaj, saj bilo na testiranjih v Maleziji že zelo dobro. Tudi tempo z obrabljenimi pnevmatikami ni bil slab. Tukaj (v Katarju, op. p.) imamo več težav."

Njegov ponedeljkov trening je prekinil padec v drugem zavoju. "Na žalost sem v zavoj šel nekoliko bolj desno. V prvem krogu moraš biti zmeraj pozoren v tem zavoju. Zdrsnil mi je sprednji del, ampak z menoj je vse v redu," je za motosport.com povedal devetkratni svetovni prvak.

Prva dirka bo na sporedu 8. marca v Katarju.