Valentino Rossi: To bi bila najhujša stvar, sploh zame

Valentino Rossi, motociklist razreda MotoGP, je v enem izmed intervjujev dejal, da ni užaljen, ker bo Yamaha v sezoni 2021 pogodbo ponudila Fabiu Quartararu, to pa še ne pomeni, da za legendarnega Italijana ne bo prostora. "Ne bi rekel, da so mi izkazali nespoštovanje," je poudaril Rossi.

Sedemkratni svetovni prvak v razredu MotoGP bo moral prihodnjo sezono svoje mesto pri Yamahi odstopiti Fabiu Quartararu. Še vedno ni jasno, ali se bo po letu 2020 športno upokojil. Pri Yamahi so mu med drugim odkrito povedali, da bo lahko še vedno tekmoval, če bo želel.

Valentino Rossi Foto: Gulliver/Getty Images

Rossi je poudaril, da je bila ta poteza Yamahe povsem logična in da do svojega moštva ne goji nobene zamere. "Ne bi rekel, da so mi izkazali nespoštovanje. Sploh zato, ker so mi dejali, da me bodo s tretjim uradnim motorjem podpirali po svojih najboljših močeh."

"Seveda, če bi mi rekli, da bo Quartararo dirkal, zame pa je konec, bi bil jezen, tako pa si še vedno sam krojim usodo," je povedal Rossi, ki je pred dvema dnevoma slavil svoj 41. rojstni dan.

Eden najbolj priljubljenih motociklistov vseh časov je že lani slutil, da bi lahko pri Yamahi sprejeli takšno odločitev. "Iskreno, res nisem bil presenečen. To sem si mislil že oktobra. Spominjam se, da sem o tem razmišljal že na Tajskem, saj so njegove predstave spremenile položaj. Če Yamaha ne bi imela Quartarara, bi morda imeli več časa za odločitev, kdo bo sedel na motor. Prav tako nisem hotel obdržati mesta v ekipi, če ne bi bil konkurenčen. To bi bila najhujša stvar, sploh zame," je za motorsport.com povedal Rossi.

Valentino Rossi je lani prvenstvo končal na sedmem mestu. Foto: Gulliver/Getty Images

Rossi ni hotel odgovoriti na vprašanje

Vprašali so ga tudi, ali bi obdržal sedež v ekipi, če bi že prej izrazil željo o nadaljevanju kariere po letu 2020. "To je dobro vprašanje, ampak raje ne bom odgovoril. Morali bi vprašati vodjo ekipe (Lina Jarvisa, op. p.), on bi verjetno vedel."

Valentino Rossi je lansko sezono končal na sedmem mestu. V vsej sezoni se je dvakrat povzpel na stopničke, medtem ko je Fabio Quartararo prvenstvo končal na petem mestu.

Dobri obeti po testiranju v Sepangu Po testiranjih v Sepangu je bil zadovoljen. Foto: Gulliver/Getty Images

Valentino se kljub vse glasnejšim govoricam, da bi se lahko kmalu upokojil, še vedno ne da. Na zadnjih testiranjih v Sepangu je bil veliko bolj konkurenčen kot v zadnji sezoni. "Če lahko sklepamo po testiranjih v Sepangu, bomo začetek sezone pričakali dobro pripravljeni in s pozitivnimi obeti," je pred časom povedal italijanski veteran, ki pravi, da so dobili odgovore na nekatera vprašanja.