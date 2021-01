Ogier do rekordne osme zmage v Monte Carlu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Sebastien Ogier, sedemkratni svetovni prvak, je na dirki za svetovno prvenstvo prišel do rekordne osme zmage v Monte Carlu, skupaj pa do petdesete v SP. V monaški kneževini je 37-letni dirkač s sovoznikom Julienom Ingrassiom v snegu in ledu za 32,6 sekunde ugnal drugega voznika tovarne Toyote Elfyna Evansa iz Velike Britanije.