Odpovedan reli za svetovno prvenstvo v Walesu

Organizatorji relija so sporočili, da je trenutno v zraku še preveč odprtih vprašanj v zvezi z omejitvami, ki veljajo v različnih državah, da bi lahko odgovorno in varno izpeljali takšno tekmovanje.

"Odločitev smo sprejeli s težkim srcem, a po daljšem posvetovanju z vsemi vpletenimi stranmi. Kljub veliki želji po organizaciji se zavedamo, da so omejitve predvsem pri mednarodnih potovanjih velika ovira za vse ekipe in da bi bilo z naše strani neodgovorno siliti moštva in tekmovalce v položaj, ko ne moremo stoodstotno zagotoviti njihove varnosti," so zapisali organizatorji v sporočilu za javnost.

Reli po Walesu, ki je bil v koledarju predviden od 29. oktobra do 1. novembra, je tako peto tekmovanje za svetovno prvenstvo v tej sezoni, ki zagotovo ne bo izpeljano. Že pred tem so odpadli reliji po Portugalski, Keniji, Finski in Novi Zelandiji.

V koledarju ostajajo tri od zadnjih štirih preizkušenj - Turčija (24. - 27. septembra), Nemčija (15. - 18. oktober) ter Japonska (19. - 22. november), relija po Argentini in Italiji pa sta zaenkrat prestavljena.

Pod streho so uradno tri preizkušnje, Monte Carlo, Švedska in Mehika, čeprav slednja ni bila izpeljana v celoti. Zmagali so trije različni vozniki; Thierry Neuville, Elfyn Evans in nazadnje šestkratni svetovni prvak Sebastien Ogier.