Prihodnji prvak po prvo zmago na eni največjih klasik

Druga polovica svetovnega prvenstva v reliju se začenja z eno največjih klasik – relijem tisočerih jezer na Finskem. Tu bo skušal prvič zmagati novi zvezdnik tega športa Kalle Rovanperä. Mladi Finec je dobil pet od dosedanjih sedmih relijev letošnjega prvenstva in mu bo težko kdo vzel prvi naslov svetovnega prvaka.

Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je letos prvo ime svetovnega prvenstva v reliju. Komaj 21-letni dirkač je na dobri poti do naslova prvaka, saj ima po polovici sezone v žepu že pet zmag, zadnjo v Estoniji pred tremi tedni. Z njo je še povečal naskok v skupnem seštevku, kjer ima zdaj že več kot 80 točk prednosti pred zasledovalci. Še najbližje je Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

Lani je bil reli Finska na sporedu jeseni. Kalle Rovanperä ni osvojil niti točke. Foto: Red Bull Content Pool

Zdaj dirkač Toyote prihaja domov in ne le v geografskem pomenu. Reli v mestu Jyväskylä in njegovi okolici že tako ali tako velja za klasiko v vsaki sezoni in privablja na tisoče ljubiteljev tega športa, za Rovanpero pa ima še dodaten pomen. Ekipa Toyote ima namreč evropsko centralo prav na Finskem, povsem blizu prizorišča prihajajočega relija.

Kalle Rovanperä Foto: Red Bull Content Pool Lanski spomini na reli so zanj sicer slabi, saj je odstopil. Zadnji domačin, ki je dobil finsko klasiko, pa je bil Esapekka Lappi leta 2017.

"Vedno je vznemirljivo, ko se vrnem na Finsko. Za nas, Fince je to najboljša dirka sezone, pa tudi zelo pomembna," je pred začetkom dogajanja pojasnil vodilni v prvenstvu. "Ne čutim dodatnega pritiska, bolj vznemirjenje in velika pričakovanja. Vemo pa, da bo vzdušje odlično, zato se že zelo veselimo," je še dodal Rovanperä.

Osma dirka sezone se bo s superspecialom v središču Jyväskyle začela v četrtek zvečer, potem pa nadaljevala od petka do nedelje, skupno bodo morali vozniki relija prevoziti 22 hitrostnih preizkušenj v dolžini 322 kilometrov.

Dirka za svetovno prvenstvo na Finskem poteka že od začetka 50. let: